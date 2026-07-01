Quién es la famosa que estaría embarazada de un reconocido actor

Una campaña publicitaria de la marca Key Biscayne generó una fuerte repercusión en las plataformas digitales durante las últimas horas. La imagen, que forma parte de la temporada invernal bajo el concepto de "Where winter meets love", muestra a Esteban Lamothe abrazando a Débora Nishimoto por la espalda mientras apoya sus manos en el vientre de la joven.

Este gesto, sumado al uso de un abrigo holgado oscuro, llevó a que muchos seguidores consultaran de forma directa sobre la llegada de un bebé. En las plataformas se leyeron preguntas como "¿Está embarazada?" o expresiones de afecto tales como "Muero de amor, se viene un Lamothe".

Ante el alcance de las especulaciones, la actriz decidió hablar con el medio TN para poner fin a las versiones que circulaban entre los usuarios. La protagonista de la tira Envidiosa reaccionó con sorpresa y humor al enterarse de las interpretaciones que tuvo la fotografía. Al respecto, la artista fue tajante al declarar "Ay, no, recién la vi. Nada que ver, jaja. Salí inclinada, pero no estoy embarazada" para descartar cualquier posibilidad de un cambio en la familia.

La relación entre ambos intérpretes atraviesa un período de consolidación después de haber compartido set de filmación. Aunque el público manifestó su entusiasmo con comentarios positivos y muestras de afecto digitales, Nishimoto atribuyó la confusión únicamente a una cuestión de perspectiva física durante la sesión de fotos.

De esta manera, lo que comenzó como una pieza de comunicación de moda terminó convirtiéndose en una situación anecdótica que la propia involucrada prefirió aclarar rápidamente para evitar mayores confusiones en el ambiente del espectáculo.