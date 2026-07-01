Quién es la famosa que fue mamá y lo anunció en redes sociales

Julieta Puente y Facundo Miguelena compartieron la noticia del nacimiento de Serena a través de sus canales digitales. La influencer definió este acontecimiento como un momento único al presentar a la niña como el amor de sus vidas. En su publicación inicial, la conductora manifestó "Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena".

La llegada de la pequeña fue celebrada por una comunidad de miles de personas que siguieron de cerca el proceso de gestación. Esta etapa previa incluyó un baby shower con decoración en tonos nude y una sorpresa especial para los invitados. Ante la emoción del encuentro, Puente dedicó palabras de reconocimiento a los profesionales de salud que la asistieron.

Al respecto, escribió "Mi obstetra mágica y la partera más madraza del mundo: gracias por darnos tanta paz en este momento". Asimismo, la comunicadora anticipó que compartirá detalles adicionales del parto en el futuro cercano, mencionando "No sé cómo hubiera hecho sin este equipo. Ya les voy a contar todo lo que pasó".

El nacimiento de Serena marca el inicio de una etapa transformadora para la historia personal de la pareja. Para concluir su anuncio oficial, los padres expresaron el sentimiento de plenitud que los atraviesa en esta instancia familiar. En el cierre de su mensaje, subrayaron "Estamos más felices que nunca en nuestra vida".