Quién es la famosa que intentó escaparse cuando le preguntaron por su separación

Chechu Bonelli enfrento un intercambio tenso con una cronista de SQP tras su separacion de Facundo Pieres ocurrida a fines de marzo luego de tres meses de vinculo. Al ser consultada sobre su estado actual la modelo guardo silencio y respondio que "pero bien, hace rato".

La confusion aumento cuando la periodista pregunto quien tomo la decision y la entrevistada replico "¿de qué?". Ante la aclaracion sobre la ruptura ella insistio diciendo "fue en conjunto, pero ¿de qué separación me estás hablando?".

En ese instante se noto que la protagonista pensaba en su relacion pasada con Dario Cvitanich padre de sus tres hijas. Al entender que se trataba del polista aclaro que "ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No tengo nada más que decir. Está todo bien, chicos: todo es amor, alegría, felicidad… nada". La modelo se sincero sobre este presente al decir que "tengo que aprender a estar sola" luego de un inesperado mensaje que llevo a la ruptura.

Respecto a posibles versiones que vinculan a su ex con Zaira Nara la rubia manifesto que "ni idea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que lo hace feliz". Visiblemente incomoda ante las consultas sobre Zaira o Paula Chaves consulto "¿me puedo ir?" y finalizo con un "todo bárbaro, todo bárbaro".