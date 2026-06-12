Quién es la famosa que le pidió a su pareja tener una relación abierta

Majo Favarón atraviesa una etapa de transformación personal marcada por la detención de su esposo Aníbal Lotocki en el penal de Ezeiza. La mujer del cirujano se lanzó recientemente al ámbito musical con una polémica canción y decidió modificar el perfil que mantenía ante los medios de comunicación.

A través de sus redes sociales construye una faceta pública que genera tanto apoyo como críticas al mostrar sus visitas a la cárcel y los preparativos de comida para su marido. En una entrevista reciente explicó que decidió cambiar el enfoque de su exposición mediática para alejarse de las discusiones judiciales que rodean al médico.

"Me estoy reinventando ya hace un tiempo. Hace más de un año cambié el chip de toda esta cuestión por mí. Por eso elegí no hablar más de denunciantes ni de cuestiones judiciales, sino hablar de mí y de lo que me toca vivir con esto", aseguró la protagonista.

Ante los cuestionamientos recibidos en las plataformas digitales por el contenido que comparte, ella sostuvo: "Me dicen que tengo falta de empatía, pero soy súper empática. Me gusta bailar, me gusta mi cuerpo, me gusta verme bien. No hago apología de la cirugía ni nada de eso, trato de ponerle amor a la situación".

En relación al vínculo sentimental que mantiene con el médico detenido, describió una dinámica de diálogo constante donde él está al tanto de cada paso de su vida diaria. "Yo hablo mucho con Aníbal, sabe todo de mi vida y él no puede ser egoísta conmigo porque no sabemos hasta cuándo va a estar ahí adentro", explicó sobre la realidad que enfrentan en la actualidad.

En este contexto de incertidumbre sobre la libertad del cirujano, ella confesó que existen momentos de soledad que la llevaron a pensar en alternativas vinculares. "Aníbal es un gran compañero. No es que yo anticancer en otra, pero sí hay momentos en los que me siento sola y planteé la posibilidad de conocer a otra persona, pero no es fácil", manifestó sobre su presente afectivo.