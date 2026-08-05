Quién es la famosa que oculta a su novio por un insólito motivo

Alejandra Maglietti transita un presente de equilibrio entre su rol maternal con su hijo Manuel y su desempeño profesional en BTV y Bondi. Sin embargo, un aspecto de su vida privada genera curiosidad constante entre sus seguidores: la ausencia de su novio Juan Manuel en las plataformas digitales. La abogada decidió aclarar los fundamentos de esta postura que mantiene en reserva la identidad del empresario dedicado a la fabricación de envases plásticos.

Al ser consultada sobre esta decisión de perfil bajo, la panelista explicó que "Son varias razones. Una es que a él no le gusta la exposición y no es algo que disfrute mucho, no le agrada". Según detalló, el hombre está concentrado en la empresa familiar que gestiona junto a su hermano, donde producen desde artículos alimenticios hasta bidones de limpieza, cosmética y productos para piletas como el cloro.

Respecto a su postura frente a las cámaras, ella afirmó que "Él es muy abocado a su trabajo y no tiene mucho interés en la exposición". Aunque el año pasado tuvo una aparición excepcional debido al incendio de su fábrica, prefiere mantenerse alejado del ojo público.

La modelo también admitió un componente vinculado a la privacidad y los celos en el entorno virtual. Comentó que "Otra de las razones es que cada vez que lo agrego o lo etiqueto en Instagram tiene un montón de solicitudes de mujeres y eso no me gusta. Soy un poco celosa con eso. No sé si celosa, pero sí cuidadosa. ¡Se le llena la casilla de solicitudes de chicas y eso me da una bronca!". Ante esta situación recurrente, la conductora fue tajante al expresar que "Prefiero que no sepan".

La dinámica de la pareja frente a las notificaciones suele ser frontal y directa. Maglietti relató que cuando llega a etiquetarlo en fechas especiales, como el Día del Padre, él le advierte "Mirá, me arrobaste y mirá" mientras le muestra la cantidad de contactos nuevos que intentan seguirlo. Ante la posibilidad de incrementar la exposición, el pedido de Juan Manuel es siempre el mismo: "No, no pongas nada".

A pesar de esta elección de anonimato mediático, el vínculo no se ve afectado por la profesión de la panelista. Al referirse a si existen conflictos por su alto nivel de fama, ella aseguró que "No, cero. Cuando lo conocí, yo ya estaba trabajando en todo esto y no tiene drama. Al contrario, me ayuda, me potencia y le gusta lo que hago". De esta manera, el acuerdo de convivencia digital parece ser la clave para proteger la intimidad.