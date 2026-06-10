Quién es la famosa que pasó por el quirófano y preocupó a todo mundo

Josefina Pouso genero inquietud entre sus seguidores tras publicar diversas fotografias en un centro medico el 10 de junio poco antes de ser intervenida. La panelista documento el trayecto hacia la clinica y la espera en la habitacion vistiendo la indumentaria quirurgica necesaria. Al momento de ingresar al area de operaciones, ella expreso “Lista, preparada, ya...” para anunciar el comienzo del proceso medico.

Durante la instancia previa, Pouso se mostro en una silla de ruedas junto al profesional encargado de su salud y aseguro estar “En las manos del mejor”. El especialista confirmo a traves de sus plataformas digitales el motivo de la internacion al explicar que “Hoy toca cirugías de rodilla, pero bajo artroscopia”. Este tipo de cirugia traumatologica se caracteriza por ser minimamente invasiva y utilizar incisiones menores a un centimetro para observar el interior de la articulacion.

Horas despues del procedimiento, la protagonista reaparecio en sus redes sociales para brindar calma sobre su evolucion general. Recostada en su cama de recuperacion, compartio una imagen con la frase “Estamos bien los 33” para confirmar que la intervencion resulto exitosa. Gracias a la tecnica empleada, la paciente podria experimentar menos dolor postoperatorio y una disminucion en el riesgo de infecciones comparado con metodos tradicionales.