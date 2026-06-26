Quién es la famosa que perdió un embarazo y le detectaron un tumor

La televisión fue testigo de una fuerte confesión por parte de Mery del Cerro, quien rompió el silencio en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en la pantalla de eltrece. En este espacio, la artista se sinceró sobre el complejo escenario de salud y dolor personal que enfrentó en 2025, un año que marcó un antes y un después en su vida antes de subirse a las tablas del Teatro Gran Rex.

El difícil proceso comenzó en mayo del año pasado, justo antes de trasladarse a Uruguay para cumplir con sus compromisos laborales en la tira Margarita. En ese momento, la actriz y su pareja, Meme Bouquet, sufrieron la interrupción de un proceso gestacional. "Me llega este personaje en un momento en el que era la luz al final del camino. El año pasado fue muy increíble y muy duro. El año pasado perdimos un embarazo con Meme. Fue en mayo, justo yo me tenía que mudar a Uruguay a grabar Margarita" detalló el Cerro, quien además agregó que "Al principio estaba un poco movilizada, tenía un contrato firmado. Nos agarró medio de imprevisto a los dos. Nunca me había pasado, cada uno lo procesa como puede. Me enteré cuatro días antes de cruzar el charco. La pérdida de un embarazo es muy dura".

A pesar del golpe emocional, la madre de Mila y Cala optó por continuar con sus planes profesionales en el exterior sin divulgar lo acontecido en su entorno cercano. "Arranqué a grabar. No se lo conté a nadie. Estaba muy lastimada. A la única que se lo conté fue a Isabel Macedo. Fue muy duro porque ahí estaba sola" recordó sobre aquellos meses de introspección y contención limitada.

La situación se complicó aún más a las dos semanas de retornar a Buenos Aires, cuando un cuadro de dolor abdominal agudo la llevó a una consulta médica de urgencia. "Después de eso vuelvo de grabar Margarita y, a los 15 días, me empiezo a sentir mal. Me hago una ecografía y tenía una formación de siete centímetros en el abdomen. No era un embarazo ectópico. Quedé internada" describió la intérprete. El panorama clínico requirió una intervención inmediata debido a las características del hallazgo en su organismo. "Tenía un tumor hipervascularizado. Al día siguiente entré en cirugía. Meme quedó blanco. No lo sabían ni mis papás. Fue de golpe" manifestó.

La resolución médica demandó semanas de incertidumbre para todo su entorno familiar mientras aguardaban los análisis correspondientes. "Sacaron el tumor, estaba encapsulado. Después tuve que esperar 40 días el resultado histopatológico. Fue durísimo. No sabía realmente lo que tenía" confesó sobre la tensa espera que afortunadamente concluyó de forma favorable, recibiendo devoluciones de asombro por parte de los profesionales de la salud. "El final es feliz. Me dijeron que mi caso era rarísimo. Nunca nadie vio algo así. ‘Es un caso de estudio’, me dijeron" precisó.

La recuperación total de la actriz vino acompañada de una renovación artística que modificó su presente emocional a los pocos días de recibir el alta médica. La convocatoria para interpretar a la madre del protagonista en la versión teatral de Charlie y la Fábrica de Chocolate, estrenada en junio, significó un canal de sanación fundamental. "A los días me llega la propuesta para hacer de madre en Charlie y la Fábrica de Chocolate. Iba a los ensayos y estaba muy emocionada" rememoró conmovida, para luego concluir que "Era tan profundo lo que me pasaba a mí con esta madre, que le enseña al hijo que vaya para adelante, que siga sus sueños... Estoy muy agradecida con el personaje y con la vida, que me dio otra oportunidad".