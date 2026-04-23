Quién es la famosa que pidió meter preso a su exmarido

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto enfrentan un momento crítico en el Tribunal de Campana durante el proceso judicial por violencia de género. El abogado Martín de Vargas solicitó la detención inmediata del odontólogo bajo el argumento de que habría amedrentado a una testigo para evitar su testimonio.

Sobre el clima en las audiencias, la periodista Débora D'Amato informó que la actriz declaró durante siete horas y señaló que "Esto está en la etapa más críticas, porque cuando tienen que declarar, ambos lloran. Hubo gritos, pero no entre ellos".

El pedido surge tras un episodio ocurrido en la comunión de su hija Giovanna, donde asistieron amigos comunes y padres de otros niños. Según los reportes sobre el círculo social involucrado, "Había testigos que debían declarar en la causa. Son todos compañeritos, gente que vivió la relación".

La acusación sostiene que, durante dicho evento familiar, el padre de la menor habría intimidado a una de las personas convocadas a la justicia. Los testimonios indican que "En ese momento había una mujer y lo que empezaron a notar los presentes, sobre todo María Fernanda, que Ricky Diotto se habría acercado a una de las testigos y le habría sacado fotos y filmado".

Esta situación escaló al punto de afectar el ánimo de los menores presentes, ya que "El nene más chiquito de esa mujer se largó a llorar, quisieron irse de la comunión -según relatan los que estaban ahí-. Esto generó que, a raíz de esto, ella no quería declarar".

Aunque el magistrado no hizo lugar al arresto, estableció pautas de comportamiento estrictas para las partes involucradas. Al respecto, Diotto le comunicó a Luis Bremer que "No podemos tener dialogo ni contacto con ninguno de los testigos", confirmando la restricción impuesta por el juez.

Paralelamente, el conflicto económico por la cuota alimentaria, fijada en 45 mil pesos, continúa sin una resolución definitiva. Mientras el entorno del profesional remarca que el número final cubriría el 80% de los gastos de la menor al sumar el colegio y la prepaga, la actriz sostiene que su hija presenció escenas de agresión física.

A pesar de que inicialmente no planeaba dar su testimonio, el abogado Alfredo Gascón evalúa que el odontólogo declare este viernes para defenderse de los detalles expuestos por su ex pareja. La historia sumó tensión patrimonial luego de que se perdiera la casa familiar hipotecada, dejando un remanente mínimo tras el pago de diversas deudas. La resolución de estas disputas queda ahora en manos de las autoridades, quienes deberán determinar los pasos a seguir ante las nuevas denuncias de amedrentamiento.