Quién es la famosa que se casó en secreto y sorprendió a todo mundo

La modelo Sofía Jujuy Jiménez transita un periodo de felicidad al lado del empresario Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien mantiene un vínculo oficial desde los primeros meses del año. En una revelación inesperada, la conductora confirmó que la pareja celebró una unión privada durante su última estancia en la provincia de Salta.

El anuncio tuvo lugar en el programa Que alguien le avise, donde la influencer relató los pormenores de aquel evento que permanecía oculto. "Me casé en secreto. Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie", afirmó la joven frente a sus compañeros de piso, provocando asombro generalizado en el estudio.

Al profundizar en los detalles, la protagonista aclaró que no se trató de un casamiento formal, sino de un pacto simbólico realizado en un templo religioso. "Estábamos los dos solos en una iglesia en Salta, no había cura, no había nadie. Fue algo íntimo para nosotros. Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas", explicó sobre el valor espiritual del gesto.

La noticia motivó comentarios inmediatos de Lizardo Ponce, quien bromeó sobre la validez legal del acto. "Tenés que hacerte muy fuerte, no estás casada de verdad", señaló el influencer entre risas. Asimismo, le recordó que ante la ley su situación no ha variado. "Quiero avisarte que, más allá de la foto y de lo que vos sentís, cuando te pregunten estado civil tenés que seguir diciendo que estás soltera", sentenció Ponce durante la emisión.

Lejos de generar conflicto, Sofía Jujuy Jiménez optó por compartir una imagen del momento en sus redes sociales para ratificar su sentimiento. En su posteo, definió la naturaleza de este lazo afectivo. "Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido", concluyó la modelo para dar cuenta de la importancia de su compromiso personal.