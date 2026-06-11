Quién es la famosa que se hizo su primer cirugía estética a los 18 años

Sofía Gonet, reconocida en el entorno digital como La Reini, compartió una profunda reflexión sobre las diversas intervenciones estéticas que ha realizado en su cuerpo. Durante una entrevista para Resumido, la creadora de contenido analizó las presiones sociales y el impacto de los rellenos faciales en la identidad personal.

Al referirse a su experiencia, la joven fue determinante al declarar que "Me arrepiento un montón de haberme hecho intervenciones estéticas y de tocarme la cara. Todo lo que tiene que ver con el ácido hialurónico no lo recomiendo".

La preocupación por la imagen física ha sido una constante desde su juventud. Según relató, "El tema de los mandatos de belleza me pesó desde chica. Siempre me preocupó mucho estar linda, había cosas que quería cambiar". Esta búsqueda la llevó a su primera cirugía plástica a los 18 años, momento en el que decidió realizarse un aumento mamario.

Con el paso del tiempo, comenzó a aplicarse rellenos faciales con frecuencia. Sobre su presente, detalló que "Después arranqué con el ácido hialurónico durante mucho tiempo. Ahora estoy en un break, esperando que se disuelva todo. No me quiero seguir inyectando la verdad".

La autocrítica sobre los procedimientos fue severa durante la charla. Gonet analizó las implicancias de someterse a estas prácticas al afirmar que "Me hice un montón de retoques. Fue ponerme en riesgo, mutilar mi cuerpo y ponerse en situaciones que después te preguntás para qué lo hiciste".

Asimismo, cuestionó la tendencia actual que lleva a muchas personas a buscar rasgos idénticos mediante la medicina estética. Al respecto, sostuvo que "No lo digo de hipócrita porque yo ya me hice 800 intervenciones. Pero no siempre queda bien, casi siempre queda mal. Hay algo de las facciones naturales de uno que es lo realmente bello y hoy tenemos casi todas las mismas caras".

Para la influencer, el uso excesivo de rellenos y la influencia de las plataformas digitales han modificado la percepción de lo atractivo. En su análisis, puntualizó que "El modelo de belleza es el mismo, entonces los procedimientos son los mismos y todas tenemos algo muy similar, como una cara de filtro de Instagram. Por eso las caras más bellas son las naturales".

Esta uniformidad estética es algo que hoy rechaza, incluso al revisar su propio contenido pasado. En este sentido, admitió que "Yo me veo al espejo o veo historias mías de cuando habían pasado pocos días después de haberme inyectado y me parece un horror". Finalmente, lanzó una advertencia específica sobre ciertas zonas del rostro al concluir que "Hay intervenciones que no recomiendo para nada, como los pómulos".