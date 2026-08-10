Quién es la famosa que se robó joyas y dinero para "ayudar a una amiga"

Yanina Latorre participó en la primera emisión del ciclo televisivo PH Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe durante la temporada 2026. En ese contexto, la conductora de SQP relató una situación ocurrida años atrás vinculada al escandaloso divorcio entre el ex tenista Horacio de la Peña y Verónica Bajo.

Según su testimonio, ella intervino activamente para recuperar pertenencias de su amiga ante la falta de acuerdo económico y la retención de documentos personales por parte del deportista. Sobre su vida privada, la mediática recordó recientemente el secreto de sus 32 años junto a Diego Latorre basado en dormir en cuartos separados.

El episodio tuvo lugar en un club de GEBA donde el entrenador manejaba la concesión de las canchas. Latorre recordó que en aquel entonces "Me llamó un día, yo tenía a Lolita recién nacida. Horacio de la Peña y Verónica Bajo se estaban separando... va a estar odiado... él tenía unas canchas de tenis en Geba. Hablamos con el camarero, nos dice que él había salido" para describir el inicio de la maniobra. La panelista explicó que el motivo principal de su accionar fue que el hombre "Le retuvo los pasaportes de las hijas" y otros bienes de valor.

La secuencia incluyó la sustracción de una caja fuerte y joyas en un clima de tensión. Yanina detalló que "Y como él no soltaba guita, retenía los pasaportes y las joyas de la corona de Verónica se las había afanado de su casa de barrio parque, nos fuimos las dos en mi auto, ella al lado. Lolita era bebé. Entramos, afanamos, salimos corriendo. Subimos al auto y nos agarró la policía" durante la huida. En ese momento, Latorre tomó una decisión arriesgada mientras trasladaba a su hija de apenas tres meses. Ella confesó que "Le pisé los pies a la policía y me di a la fuga" sin reparos por el hecho.

Además del cofre, las mujeres se llevaron un vehículo Mercedes Benz de color blanco que ocultaron en la propiedad de la panelista. Al descubrir el rodado, su marido recibió la explicación de que "se lo robamos a Horacio De La Peña, después se lo devolvemos" por parte de su esposa. Esta serie de eventos formó parte de un conflicto legal que el propio ex tenista calificó posteriormente como un "desastroso divorcio" por el daño emocional que le causó.

La disputa judicial entre Bajo y el deportista se extendió por más de 10 años e involucró denuncias de violencia familiar. En el año 2011, la mujer presentó recursos contra los jueces Martha Gómez Alsina y Miguel R. Güiraldes antes de radicarse en Córdoba.

Por su parte, Horacio de la Peña se estableció en Santiago de Chile hace más de 20 años. Allí obtuvo la nacionalidad por gracia otorgada por el presidente Ricardo Lagos tras ganar medallas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 entrenando a Fernando González. El deportista es padre de cinco hijos llamados Camila, Guadalupe, Francesca, Valentino y Bautista, siendo el menor de ellos un tenista profesional en el ranking ATP.