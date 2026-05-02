Quién es la famosa que tiene nuevo novio super millonario

Adabel Guerrero se encuentra envuelta en rumores que señalan el inicio de una nueva etapa amorosa. Aunque recientemente insistió en que su matrimonio con Martín Lamela seguía en pie, las versiones sobre un romance con Rodrigo Alenaz, director de la empresa Rotax, cobran cada vez más fuerza.

La información surgió en el programa Puro Show, donde se revelaron detalles sobre la frecuencia de sus encuentros y el origen de este vínculo que habría comenzado hace un par de meses.

El periodista Pampito fue el encargado de dar la primicia y explicó que tengo un romance que me lo vengo guardando hace como un mes porque queríamos ser cuidadosos, ya que no sabíamos cuál era la situación sentimental de esta persona, si le dan bien las fechas.

Sin embargo, la reserva parece haber quedado atrás ya que según el comunicador ya es infrenable porque ellos están mostrándose por todos lados juntos. La conexión entre ambos habría surgido gracias a Valeria Archimó, quien los presentó debido a la amistad que el empresario mantiene con su marido.

La exposición pública de la pareja ya es un hecho en diversos ámbitos de la ciudad. El panelista comentó que esta persona va a verla todas las noches a Sex, refiriéndose a la presencia constante de Alenaz en el show donde participa la bailarina.

Además, la pareja fue captada compartiendo momentos recreativos fuera del teatro. Pampito detalló que los vieron juntos en el kartódromo de Buenos Aires. Se están mostrando mucho. A mí me lo contaron el 4 de abril. Cuando me lo contaron, me dijeron que hacía un mes que estaban juntos.

Esta situación reavivó antiguos debates sobre la organización familiar de la actriz. En medio de las dudas sobre una posible ruptura o infidelidad, Angie Balbiani aportó un dato relevante sobre declaraciones pasadas de la propia involucrada.

La panelista recordó que ella había contado que le propuso dos veces a su marido abrir la pareja, lo dijo acá. Estas palabras previas podrían ser la clave para entender el presente sentimental de Adabel, quien aún no se pronunció sobre estas nuevas imágenes junto al empresario automotriz.