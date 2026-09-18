Quién es la famosa que tiene una enfermedad de transmisión sexual

Juana Repetto utilizó sus canales digitales para compartir aspectos de su vida cotidiana y generar conciencia sobre la importancia de los estudios ginecológicos periódicos. Con el objetivo de prevenir complicaciones, relató su experiencia personal tras haber enfrentado un problema de salud tiempo atrás.

"Yo me tengo que hacer doble chequeo anual del PAP por mi historial de que yo tuve una cirugía por una lesión por HPV en el útero", explicó sobre el esquema médico que debe seguir.

Posterior a la intervención quirúrgica, los exámenes arrojaron resultados favorables. "Siempre me vino dando perfecto después de la cirugía, pero cuando yo estaba embarazada, como tenía el cuello del útero corto, la ginecóloga me dijo que apenas lo tenga vuelva y que me quede tranca", detalló.

Luego del nacimiento de su hijo, la influencer asistió a la consulta indicada por el profesional. "Apenas parí fui y me hice el control y me tocaba el control mamario. El PAP salió perfecto y la doctora me hizo el control palpando y me dijo que no había nada que le preocupe", indicó.

Pese a los diagnósticos favorables, recientemente experimentó malestares físicos en la zona mamaria y optó por acudir nuevamente a una revisión, aunque atribuyó las molestias al proceso de amamantamiento. "Hace unos días que siento unas puntadas, que es obvio que las siento porque me empecé a sacar leche y estoy con la producción enquilombada, pero chicas yo prefiero consultar de más y no de menos", afirmó.

Para descartar cualquier patología, decidió someterse a una ecografía mamaria y dirigió un mensaje preventivo a su comunidad digital. "Me quiero hacer la eco mamaria correspondiente y, por más que estés dando la teta, muchas veces si hay algo para preocuparse en la ecografía te salva, aunque no vaya a ser la mejor ecografía del mundo", sostuvo.

La artista aclaró que las dolencias no responden necesariamente a un cuadro de gravedad y que existen explicaciones vinculadas a la lactancia. "Lo más probable es que a mí me duela porque me saco leche, pero no importa, chequeen. No perdés un minuto, andá", concluyó.