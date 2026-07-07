Quién es la famosa que tiene vergüenza de sus pezones: "Son como dedos"

El debate en el programa SQP transmitido por América TV el siete de julio de 2026 a las ocho y 15 minutos abordó la polémica iniciada por Mica Viciconte sobre la transparencia de la remera que usó Daniela Celis en el stream de Telefe.

Durante la charla, Ximena Capristo analizó la situación y señaló que "A Pestañela le dolió". Por su parte, Yanina Latorre se mostró crítica ante la actitud de Viciconte y expresó que "Yo no lo puedo creer porque Mica es joven y canchera. Me dio pacato... Obligarla a decir que tiene los pezones oscuros porque dio de amamantar, no da".

La conversación se centró luego en las elecciones individuales al vestir y la exposición del cuerpo. Capristo comentó que "Yo uso corpiño", mientras que Latorre reveló una preferencia distinta al decir "Yo no uso nunca corpiño y siempre se me ven los pezones. Desde que me operé las lolas a los 27 años no usé más, y me ponen los timbres, los timbres".

Capristo fundamentó su elección en una característica física que definió como un problema y explicó que "Yo uso un corpiño bastante más ancho para que no se me vean los pezones. Yo tengo los pezones muy grandes".

Ante la curiosidad de sus compañeras, Capristo dio más detalles y aseguró que "Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos". Latorre respondió que "A mí me gusta que se me vean" y preguntó "¿Negros también?". Esto generó una reacción de Capristo quien consultó "¿Por qué te da asco? Tengo un pezón buenísimo que mira para adelante". La otra panelista aclaró que "Si yo no dije que me diera asco, me estoy riendo porque hiciste así".

Sobre la convivencia con esta particularidad, Capristo confesó que "Me cuesta guardarlos". Latorre agregó que "Me imagino dos dedos apuntando", a lo que su compañera asintió diciendo "Sí, me cuesta mucho guardarlos".

En medio del intercambio, Latorre pidió comprobar la descripción al preguntar "¿Los puedo tocar?". Capristo accedió indicando "Sí. Los tengo metidos para adentro". Tras el contacto, Latorre observó que "No se nota tanto", y Capristo respondió "Porque esto es bien ancho, pero tengo ese problema".

Para cerrar el tema, Latorre bromeó al decir "Yo hoy no me voy de acá sin ver tus tetas con los pezones dedos. ¿Es un dedo meñique o dedo del medio?". Capristo concluyó la charla afirmando que es como un "Meñique... Siempre fui pezonuda. Me siento identificada con Daniela". El momento televisivo reflejó las distintas visiones sobre la moda y la anatomía femenina en los medios actuales.