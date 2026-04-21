Quién es la famosa que tuvo un striper en su despedida de soltera a espaldas de su marido

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari ya son marido y mujer ante la ley tras casarse por Civil en marzo pasado, pero mientras preparan su mega evento de bodas, la influencer sacó a la luz detalles de sus festejos de soltería por separado.

Al aire de Rumis, la hija del ex futbolista admitió que tuvo un pedido especial para sus amistades al asegurar que "Yo le dije a mis amigas que quería un stripper". Sin embargo, esta concesión no fue mutua para su pareja, ya que ella misma reveló que "Yo a él le dije que eso no". Para justificar su postura, la modelo argumentó que existe una diferencia en cómo cada género percibe estos espectáculos.

Según su visión, "Para mí el punto es que las mujeres nos cagamos de risa entre nosotras y nos parece algo divertido. No es que te vas a calentar porque haya un hombre bailándote. Lo nuestro fue muy divertido".

Durante la reunión, el animador contratado cumplió con las expectativas de la agasajada y sus invitadas a través de una puesta en escena específica. Sobre la dinámica del evento, ella detalló que "El stripper tenía una temática. O sea, estaba disfrazado. Me pusieron una silla en el medio a mí. Creo que le pidieron de ejecutivo, con lentes y maletín. Y en un momento empezó a agarrar a mis amigas en el aire. Como que hizo un montón de cosas increíbles". La noche no terminó con el baile, ya que el trabajador se integró al grupo antes de que las mujeres partieran hacia una discoteca.

Respecto a la privacidad del momento, Cande fue tajante al decir "No lo voy a mostrar. Terminó el show, divino él y empezamos a tener un pre boliche con mis amigas y él se vistió de civil y se sentó con nosotras a previar. Eso no estaba pactado. Estábamos tomando unos traguitos y se sentó ahí. Charlando de la vida, no nos agarraba el caby para ir al boliche y nos terminó llevando".