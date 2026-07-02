Quién es la mujer con la que Icardi le fue infiel a la China Suárez

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa un momento crítico que derivó en la interrupción de su convivencia. Según informó Yanina Latorre en el programa SQP, la situación escaló hasta el punto en que "se fue de la casa y están en crisis". El conflicto se originó tras un incidente en el boliche Tequila con una relacionista pública, pero el detonante final fue el hallazgo de conversaciones privadas por parte de la actriz.

"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la Casa de los Sueños" detalló la conductora sobre la salida de la propiedad ubicada en Nordelta. La mujer se retiró del lugar con un bolso, sus dos hijos menores y su mascota para instalarse en una vivienda que compró el año pasado en el barrio San Jorge. En ese nuevo entorno, se la observa con una actitud tranquila y cercana al resto de los residentes de la zona. "Pasea, saca al perro y almuerza en el house; sale a caminar y es muy simpática con los vecinos" relató Latorre sobre los días de la protagonista en su refugio actual.

El trasfondo de la disputa involucra a un tercero que habría oficiado de nexo para que el futbolista contactara a Ekaterina Ojeda. Aunque el acercamiento no fue directo, el descubrimiento de esta gestión rompió el vínculo de confianza. "La China le encontró mensajes a Mauro" explicaron en el ciclo televisivo, aclarando que "esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro". Por su parte, el deportista intentó justificar lo ocurrido para minimizar el impacto del escándalo. "Él negó todo diciendo que la piba quería cámara, pero ella encontró los mensajes" remarcó la panelista.

A pesar de los intentos del jugador por recomponer el vínculo y sus pedidos para que ella regrese a la vivienda compartida, la postura de la actriz se mantiene firme. El entorno de la pareja señala que el delantero se encuentra afectado anímicamente por el distanciamiento. Sin embargo, el panorama sobre el futuro de la unión sentimental todavía no es concluyente. "Están en crisis, no estoy hablando de una separación definitiva todavía" concluyó Latorre sobre el estado actual del vínculo mediático.