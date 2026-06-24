Quién es la mujer que sedujo a Icardi y provocó la furia de la China Suárez

Un nuevo escándalo sacude a la farándula argentina tras conocerse lo ocurrido en un boliche de Costanera. Según la información brindada por Carolina Molinari, el conflicto involucró a la China Suárez y Mauro Icardi en el sector exclusivo del local Tequila. La tercera persona en escena es Ekaterina Ojeda, quien se encontraba en el establecimiento por motivos laborales.

Molinari explicó la cronología del hecho indicando que "Resulta que esta chica trabaja ahí. Primero fue a cenar a Gardiner y después se fue a Tequila. Estaba en el VIP". Durante la velada, el futbolista se encontraba acompañado por dos amigos, aunque no todos los presentes tenían clara su situación sentimental. Sobre esto, la panelista señaló que "Mauro estaba con dos amigos y, según me contó una testigo que vio toda la situación, ellas pensaban que estaba sin pareja".

El detonante del enojo de la actriz habría sido el comportamiento insistente del deportista hacia la joven. La versión compartida en el programa asegura que "Dicen que Mauro, desde un principio, la miraba mucho a Ekaterina, le hacía ojitos y le sonreía". El clima de tensión escaló cuando el espacio se llenó de más público. En ese momento, "Icardi hace un movimiento y se le acerca a Eka como para intentar robarle un beso".

Al advertir esta situación, la reacción de la China Suárez fue inmediata y explosiva. Molinari detalló que "La China ve esto y estalla. Empezó a insultarla, pedía que la sacaran del lugar y luego la empuja y la tira de manera muy brusca". Este episodio vuelve a poner el vínculo entre la actriz y el jugador en el centro de la escena mediática tras un largo tiempo de silencio.