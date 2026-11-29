Durante su paso por el ciclo televisivo PH: Podemos Hablar en Telefe, la bailarina y actriz Silvina Escudero sorprendió a todos los presentes al relatar una llamativa propuesta íntima que recibió de una reconocida pareja de la farándula argentina. La artista explicó que mantuvo proyectos laborales en el pasado con este matrimonio del ambiente artístico, aunque decidió resguardar sus identidades bajo estricto anonimato.

El primer acercamiento ocurrió mediante una charla informal donde la mujer de la pareja encaró directamente a la artista con el inesperado ofrecimiento. Según recordó la entrevistada, su colega le dijo sin rodeos: "Sil, sos una bomba. Necesito que estés en nuestra cama", provocando en ella una mezcla de perplejidad y risa nerviosa al creer inicialmente que todo formaba parte de una broma.

Sin embargo, la interlocutora le aclaró rápidamente que el planteo era real y que respondía a un deseo previamente conversado y consensuado con su marido para sumarla a su intimidad. Ante esta situación, la bailarina rechazó la invitación en el acto: "Primero me lo propuso ella y le dije: 'No, no es mi estilo'. Pensé que era un chiste, pero después me lo dijeron juntos. Y al año me lo volvieron a proponer", aseguró.

A pesar de la negativa inicial, el matrimonio no desistió y al cumplirse doce meses de aquel episodio volvieron a insistir de manera conjunta con la misma invitación. Durante la misma emisión televisiva, la bailarina sumó otra anécdota similar protagonizada por una expareja famosa, recordando cuando una amiga del medio le confesó que su esposo la nombraba de forma recurrente durante sus encuentros íntimos para sugerir incluirla.

Frente a estas propuestas, la artista dejó en claro cuáles son sus límites personales y su postura respecto a la sexualidad. Si bien trabaja con su cuerpo como bailarina desde los 13 años y posee mucha seguridad en sí misma, afirmó que en el plano privado mantiene convicciones tradicionales y que siempre apostó por relaciones estables, exclusivas de a dos y basadas en el amor y el compromiso mutuo.

Estas declaraciones salieron a la luz en medio de una etapa de cambios profundos para la protagonista, quien confirmó en el programa que lleva siete meses separada luego de casi diez años de noviazgo y matrimonio. Explicó que la ruptura se concretó en buenos términos y de manera madura tras no lograr ciertos acuerdos de convivencia a futuro, y agregó que desde que recuperó la soltería recibe un constante asedio en redes sociales de usuarios que le piden audios, llamadas o le consultan si comercializa contenido exclusivo.