La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y la previa tendrá a una figura histórica del cuarteto como protagonista. Javier Carlos “La Pepa” Brizuela será el encargado de interpretar el Himno Nacional antes del comienzo del amistoso internacional.

El artista cordobés, de 56 años, lleva más de 37 años vinculado a la música y atravesó diferentes etapas hasta convertirse en una de las voces reconocidas del cuarteto. Su carrera incluyó su paso por Tru-la-lá y, posteriormente, la creación de La Barra, grupo que integró durante más de tres décadas.

La oportunidad de cantar ante la Selección Argentina llega en plena etapa como solista y en un escenario especialmente significativo para el músico: el Kempes de su Córdoba natal.

Quién es La Pepa Brizuela

Brizuela nació el 12 de marzo de 1970 en Córdoba y comenzó su recorrido musical en diferentes agrupaciones locales. En junio de 1989, cuando tenía 19 años, se incorporó a Tru-la-lá como cantante y tecladista.

Allí permaneció durante cinco años y compartió formación con otros nombres reconocidos del género, entre ellos Gary y Sandro Gómez.

En 1994 comenzó una de las etapas más importantes de su trayectoria. Junto a Carlos de Piano, Adrián Moyano y Víctor Miranda fundó La Barra, que realizó su presentación oficial el 24 de septiembre de aquel año en el Club Las Palmas.

Con el paso del tiempo, el grupo se convirtió en uno de los referentes del cuarteto y la voz de La Pepa quedó vinculada a canciones como “La carta”, “Casi la mato”, “Te felicito”, “Romperé” y “Amor infiel”.

La Barra cerró su historia en septiembre de 2025, después de 31 años de trayectoria. Un mes más tarde, Brizuela inició formalmente su etapa como solista y en diciembre presentó su propia orquesta.

Cómo llegó la propuesta para cantar el Himno

La posibilidad de interpretar el Himno frente a la Selección Argentina había surgido tiempo atrás a partir de una conversación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Brizuela contó que el dirigente se lo había propuesto cuando coincidieron en el Kempes durante un partido entre Belgrano y River. Tiempo después, aquella invitación terminó convirtiéndose en una convocatoria concreta.

“Es un orgullo, me siento muy contento, muy feliz”, expresó el cantante sobre la oportunidad y aseguró que la vive como uno de los regalos que recibió en esta etapa de su carrera.

El artista también recordó a sus padres, ya fallecidos, y reconoció que le hubiera gustado tenerlos en las tribunas para presenciar el momento.

De esta manera, antes de que la pelota comience a rodar entre Argentina y Bolivia, una de las voces históricas del cuarteto cordobés tendrá a su cargo uno de los momentos centrales de la ceremonia previa en el Kempes.