Quién es la persona especial que casará a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El festejo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suma un capítulo decisivo de cara al próximo 19 de diciembre. Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda la identidad de la persona encargada de llevar adelante la ceremonia de los novios.

La conductora afirmó que "los casa una persona muy especial en el vínculo de ellos: Guido, el hermano de Rodrigo De Paul". Para explicar la decisión, la presentadora remarcó la cercanía familiar y señaló que "Guido es una persona muy especial en la vida de Rodrigo. Son muy unidos".

El acontecimiento se extenderá por cuatro jornadas y tendrá un desarrollo conceptual único. La panelista indicó que "no es un casamiento legal. Tini y De Paul, el 19 de diciembre, van a hacer una unión, van a coronar y van a festejar el amor que se tienen. Están siendo muy felices y están muy unidos".

En cuanto a la organización temática de las jornadas, el libreto de la fiesta fue elaborado por la propia cantante. Al respecto, Latorre detalló que "el evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron, se basaron en su historia de amor". La puesta en escena estará conectada con la cinematografía. Sobre este aspecto, la comunicadora añadió que "hay determinados actores y películas que a ellos los representa como pareja. Toda la fiesta, en tres películas".

De este modo, Guido De Paul asumirá una figura central en la celebración que la artista y el jugador preparan para despedir el año con sus seres queridos.