Quién es Laudelina, una de las principales sospechosas por el caso Loan

La primera imputada en romper el pacto de silencio dentro de la causa principal por la desaparición de Loan Danilo Peña prestó declaración en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. La tía del menor, procesada por la presunta sustracción y ocultamiento del niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes, habló en la apertura del debate oral y público.

Antes de dar su testimonio, la acusada requirió al Tribunal Federal de Corrientes el retiro de los restantes imputados de la sala. Tras ser aceptada la solicitud, solo los padres de la víctima permanecieron presentes en el recuento de los hechos.

En un tramo atravesado por el llanto, la mujer se distanció de las primeras versiones dadas en la investigación e incriminó de forma directa a su antiguo representante legal. «Pido perdón por las mentiras, no fueron intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver», manifestó ante los jueces.

La declaración repasó la secuencia del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina, el desplazamiento posterior hacia el naranjal y la comunicación telefónica en la cual Antonio Benítez le notificó que el menor no aparecía.

Durante la reconstrucción de las horas iniciales de rastreo, apuntó contra las respuestas del excomisario Walter Maciel ante la radicación de la denuncia, además de mencionar falsas alarmas referidas a una posible ubicación del niño. En ese contexto, describió la detección de huellas en la zona y la manera en que su hija, Macarena, desenterró la zapatilla perteneciente a la víctima para ponerla a disposición del jefe policial, quien sostuvo que citaría a los peritos.

Sobre la teoría de un arrollamiento difundida en la primera etapa del expediente, la declarante argumentó que existió un marco de amedrentamiento guiado por el letrado José Codazzi bajo advertencias de recibir pena de prisión perpetua. El testimonio indicó que el abogado confeccionó un libreto, efectuó grabaciones para practicar el relato y preparó el traslado con anterioridad a la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El trayecto hacia la localidad de Goya, de acuerdo con la exposición, se realizó en el automóvil del senador provincial Diego Pellegrini con el objetivo de esquivar a los medios de comunicación.

La agenda del juzgamiento prevé su continuidad para este jueves 10 de septiembre, jornada en la que está programada la intervención del excomisario Walter Maciel a pedido de su representación técnica.