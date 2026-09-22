Laura Beatriz De Marinis es la jueza porteña que quedó en el centro de la escena judicial después de declarar inconstitucional, para un caso concreto, el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil desde los 14 años. La magistrada sobreseyó a un adolescente de esa edad acusado de participar en una tentativa de robo.

De Marinis es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Su carrera dentro del Poder Judicial porteño comenzó en 2006, cuando ingresó al Ministerio Público Fiscal y luego pasó por distintos cargos en el Ministerio Público de la Defensa.

Una carrera vinculada a la Justicia Juvenil

La magistrada se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 2011 y cuenta con una especialización en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles, también realizada en la UBA, que finalizó en 2022.

Antes de llegar al cargo de jueza, se desempeñó desde 2017 como prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas. También figura como coautora de un capítulo de “La Convención sobre los Derechos del Niño Comentada” y de artículos vinculados con cuestiones jurídicas.

En marzo de 2023 participó del concurso para ocupar una magistratura ante el Consejo de la Magistratura porteño. Tras superar el proceso de selección, juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad el 19 de diciembre de ese año.

Qué planteó en su último fallo

La resolución que la llevó a ocupar el centro de la discusión pública surgió de una causa iniciada el 10 de septiembre, a partir de un episodio en el que estuvieron involucrados varios adolescentes. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho investigado como tentativa de robo.

La defensa oficial planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la nueva Ley 27.801 respecto del adolescente de 14 años. De Marinis aceptó ese planteo y consideró que aplicar el régimen penal a esa edad implicaba una regresión respecto del sistema de protección anterior. Para fundamentarlo, recurrió al principio de no regresividad y a normas internacionales vinculadas con los derechos de niños y adolescentes.

La jueza también analizó las condiciones particulares del adolescente involucrado en la causa. De acuerdo con los informes incorporados al expediente, el joven atravesaba una situación de precariedad habitacional y alimentaria, convivía con su madre y un hermano y había manifestado su intención de retomar sus estudios y practicar boxeo.

Un fallo con alcance limitado

La resolución de De Marinis corresponde a un expediente particular y no implica, por sí misma, la anulación general de la Ley 27.801. La norma continúa vigente y el alcance del fallo está vinculado al adolescente involucrado en esa causa.

El pronunciamiento generó además una respuesta del Gobierno porteño. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que impulsará a título personal un pedido de jury para que el Consejo de la Magistratura analice la actuación de la magistrada.

De esta manera, De Marinis pasó de ser una magistrada especializada en el fuero Penal Juvenil a quedar en el centro de una discusión judicial y política sobre los alcances del nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes.