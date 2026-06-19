Quién es Leandro Lozano, el lateral derecho que compró Boca

Boca concretó la incorporación de su primer futbolista para el nuevo proceso a cargo de Rodolfo Arruabarrena. Se trata de Leandro Lozano, lateral derecho de 27 años proveniente de Argentinos Juniors. El acuerdo entre los clubes se cerró por una cifra de 3.5 millones de dólares y el marcador de punta uruguayo firmará un contrato que lo vinculará a la entidad de la Ribera por tres temporadas.

El jugador llega con ritmo de competencia tras haber disputado 17 partidos con la camiseta del equipo de La Paternal durante el transcurso del 2026. En ese periodo, el defensor aportó tres asistencias y recibió tres amonestaciones. Su participación fue fundamental para el conjunto dirigido por Nico Diez, que alcanzó las semifinales del torneo Apertura antes de quedar eliminado frente a Belgrano en la tanda de penales.

La decisión de sumar a Lozano responde a una necesidad del cuerpo técnico en el sector derecho de la defensa. El entrenador ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no los tendrá en cuenta para las próximas competencias del semestre. Con este panorama, la planificación del Vasco Arruabarrena contempla que Dylan Gorosito sea el primer suplente para pelear por la titularidad en la banda derecha. En el primer día de trabajo, el director técnico también decidió separar a otros cuatro futbolistas del plantel profesional.

En el mercado de pases xeneize también surgieron otros nombres como Esequiel Barco, quien fue ofrecido a la institución. Asimismo, se mantuvieron gestiones por Sebastián Villa, quien manifestó su deseo de jugar en Boca tras plantarse en Independiente Rivadavia. No obstante, la dirigencia dio por terminada la negociación por el colombiano en lo que podría ser un intento de presionar por su fichaje. Por otro lado, Herrera brindó detalles de su salida del club y mencionó que tiene una charla pendiente con Riquelme.