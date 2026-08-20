Quién es Melisa Gusman, la excandidata investigada por el festejo nazi

Melisa Gusman es psicopedagoga y fue candidata a Defensora del Pueblo adjunta de Oberá en las elecciones del año pasado. Se presentó por el partido “Por la Vida y los Valores” y durante su campaña utilizó como principal lema: “Voy a defender los derechos humanos”.

Su nombre volvió a aparecer públicamente luego de que difundiera en su cuenta de Facebook fotografías correspondientes al cumpleaños número 44 de su pareja, identificado como “Nito”. En una de las imágenes se observa una torta de crema bañada en chocolate con una esvástica nazi en el centro

En otras fotografías aparece un niño de cinco años realizando el saludo asociado al nazismo, con el brazo extendido. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y posteriormente algunas fueron modificadas: se colocó un elemento sobre la torta y se ocultó el rostro del menor.

La difusión del festejo generó denuncias ante la Policía de Misiones. Una de ellas fue presentada por el padre del menor, exmarido de Gusman, quien alertó sobre la presencia de su hijo en las imágenes publicadas. A partir de las presentaciones, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

La regional Misiones de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) también se presentó como querellante contra Gusman. La entidad se sumó así a las denuncias realizadas por particulares y al proceso iniciado por la Justicia.

La investigación deberá determinar en qué circunstancias se realizó el festejo, cómo fueron tomadas y difundidas las fotografías y cuál fue el contexto de la participación del menor. También deberá establecer si las conductas denunciadas encuadran en alguna de las figuras contempladas por la legislación argentina.

La Ley 23.592 contempla sanciones para determinadas conductas vinculadas con la discriminación y establece penas de prisión para quienes realicen propaganda basada en ideas de superioridad racial o promuevan la persecución u odio contra personas o grupos por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. La Justicia deberá determinar si el episodio de Oberá reúne las condiciones previstas por esa normativa.

Por ahora, Gusman permanece vinculada a una investigación en curso y será la Justicia la que deberá establecer las eventuales responsabilidades por las imágenes que generaron el escándalo.