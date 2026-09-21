El debut del Barcelona en la División de Honor Sub-16 fue positivo, ya que el equipo dirigido por Àlex Fernández venció 4-1 al Granollers. Los goles fueron convertidos por Minguk Lee, Johan Leiva, Héctor Asumu y Mamadou Keita.

Johan Leiva marcó de penal, mientras que Héctor Asumu y Mamadou Keita aportaron su cuota goleadora como extremos. La aparición de Minguk Lee en el marcador tampoco resultó una sorpresa por las características ofensivas del lateral coreano.

Un lateral de gran recorrido

Minguk Lee es un lateral derecho muy ofensivo y productivo en diferentes facetas del juego. El coreano se destaca por su recorrido y por su capacidad para subir una y otra vez por su carril.

Además, tiene un buen entendimiento con Héctor Asumu, quien juega como extremo por la derecha y es zurdo. La tendencia del atacante a realizar diagonales le permite a Lee encontrar espacios y avanzar por su banda.

Minguk fue fichado hace una temporada desde el Espanyol y es reconocido por su velocidad y su buen pie. También posee una importante capacidad para asociarse y centrar, además de destacarse por sus remates exteriores.

Un remate desde más de 30 metros

El gol que marcó ante Granollers llegó con un remate desde más de 30 metros de distancia. La definición fue considerada el gol más espectacular de la jornada y significó el primer tanto del Sub-16 blaugrana en la temporada.

El tanto abrió el camino de la victoria por 4-1 y tuvo una celebración especial por parte de Minguk. El lateral realizó un gesto que hizo famoso su compatriota Son durante su etapa en el Tottenham.

Los hermanos Lee en La Masia

Son es el jugador más conocido de la historia de Corea del Sur y Minguk sueña con llegar tan lejos como él. Además, el lateral comparte vestuario en el Sub-16 con su hermano Daehon.

Ambos pueden desempeñarse en las dos bandas como laterales y extremos, aunque Minguk suele ocupar las posiciones de lateral derecho y extremo derecho. Daehon, por su parte, juega como lateral izquierdo y extremo en ambos costados.

Los hermanos Lee son los únicos coreanos de La Masia y comparten características como habilidad, disciplina y el sueño de llegar muy lejos dentro de la estructura del Barcelona.

El próximo desafío de Minguk

Minguk ya consiguió debutar con el Sub-16 durante la temporada anterior y ahora afronta una nueva etapa dentro de la cantera. Sus actuaciones con este equipo pueden darle opciones para continuar evolucionando y buscar un salto al Juvenil B.