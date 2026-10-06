Nidal Malik Hasan es el expsiquiatra del Ejército de Estados Unidos condenado a muerte por uno de los ataques más graves ocurridos en una base militar del país. En noviembre de 2009, abrió fuego dentro de Fort Hood, Texas, mató a 13 personas y dejó otras 32 heridas. Ahora, 17 años después de la masacre, su ejecución fue autorizada por el presidente Donald Trump.

La ejecución será mediante un pelotón de fusilamiento, por recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. El secretario del Ejército deberá determinar la fecha y el lugar. Si finalmente se concreta, será la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961.

Quién es Nidal Hasan

Hasan nació en Estados Unidos y llegó a convertirse en mayor y psiquiatra del Ejército. Antes del ataque trabajó atendiendo a soldados y veteranos que regresaban de misiones en Irak y Afganistán y sufrían estrés postraumático.

En 2009 fue trasladado a Fort Hood, una enorme instalación militar de Texas. Por entonces estaba previsto que fuera enviado a Afganistán, algo a lo que se oponía.

El 5 de noviembre de ese año ingresó al Centro de Preparación para Soldados de la base, donde había militares que esperaban ser desplegados o regresar de zonas de combate, y comenzó a disparar contra ellos.

El ataque que dejó 13 muertos

El tiroteo duró alrededor de 10 minutos. Hasan mató a 13 personas, entre ellas 12 militares en servicio y un empleado civil retirado que trabajaba en la base. Además, otras 32 personas resultaron heridas. Entre las víctimas había una soldado embarazada.

Una agente de la Policía civil que respondió al ataque le disparó y logró detenerlo. Hasan sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado y desde entonces permanece en una silla de ruedas.

Qué pasó durante el juicio

Hasan fue sometido a un tribunal militar y en 2013 fue declarado culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. Recibió la pena de muerte.

Durante el juicio decidió representarse a sí mismo. No llamó testigos, no declaró y tampoco negó haber cometido el ataque. Sus abogados designados por el tribunal expresaron entonces su preocupación porque consideraban que buscaba ser ejecutado.

La investigación determinó que Hasan se oponía a las operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán y que había mantenido comunicaciones por internet con Anwar al Awlaki, un clérigo vinculado a Al Qaeda en la península arábiga.

Desde su condena permanece detenido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

Por qué será fusilado

La decisión de utilizar un pelotón de fusilamiento fue recomendada por Hegseth y aprobada por Trump. La fecha todavía no fue establecida.

Si se cumple, será la primera ejecución llevada adelante por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado. Además, el último fusilamiento conocido realizado por el Ejército estadounidense ocurrió en 1945.

La decisión se conoce pocos días después de un fallido intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, un episodio que volvió a poner en discusión los métodos utilizados para aplicar la pena de muerte en Estados Unidos.