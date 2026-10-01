Quién es Pancho Cia, el hombre que distanció a Tini Stoessel y Emilia Mernes

Tini Stoessel y Emilia Mernes volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse la verdadera causa que las distanció por completo. Las especulaciones sobre un problema vinculado a Rodrigo De Paul quedaron descartadas y la atención se enfocó en un ámbito estrictamente profesional. La razón principal de la ruptura de la amistad fue la incorporación del productor musical y guitarrista Pancho Cia al equipo de trabajo de la entrerriana.

Ángel de Brito reveló los pormenores de la disputa y aseguró que la actitud de Mernes generó un dolor muy grande en la intérprete. En sus declaraciones televisivas, el conductor expresó que es incontable lo que ocurrió entre las partes y añadió que no se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo, será Tini quien lo contará, es su historia. El vínculo entre la artista y el músico venía de hace varios años, desde la época de la tira infantil que la catapultó a la fama, por lo que su partida doló profundamente.

El quiebre definitivo se produjo de manera inesperada durante la gira de presentación del disco de la artista nacida en Nogoyá. En una de las funciones agendadas para el espectáculo, la cantante invitada subió al escenario y se encontró de frente con el instrumentista sin previo aviso. La situación fue considerada por la protagonista como un gesto desleal, ya que su colega conocía en detalle los antecedentes y la interna de la relación laboral previa.