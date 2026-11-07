Paraguay atraviesa una nueva etapa política tras la destitución de Santiago Peña. Este viernes 6 de noviembre, Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente de la República, juró como nuevo mandatario ante el Congreso Nacional. A sus 52 años, el dirigente del Partido Colorado asumió la conducción del país en medio de una crisis financiera y deberá completar el período presidencial que finaliza en agosto de 2028.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido políticamente como "Mangui", nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Su trayectoria combina la actividad empresarial, el deporte y una extensa carrera dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado.

El nuevo presidente es considerado uno de los principales referentes de Honor Colorado, movimiento interno vinculado al expresidente Horacio Cartes, quien respaldó su crecimiento dentro de la estructura partidaria.

De gobernador a presidente de Paraguay

Alliana comenzó su carrera electoral en 2006, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar, aunque no consiguió ganar los comicios. Dos años después logró su primera victoria importante al ser elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que desempeñó entre 2008 y 2013.

Su trayectoria continuó en el Congreso Nacional, donde fue elegido diputado en 2013 y obtuvo la reelección en 2018. Durante su paso por la Cámara Baja también ocupó la presidencia del cuerpo legislativo entre 2017 y 2018 y nuevamente entre 2019 y 2022.

En paralelo, consolidó su influencia dentro del Partido Colorado. En 2015 llegó a la presidencia de la organización con el respaldo de Horacio Cartes y permaneció al frente hasta enero de 2023.

Ese mismo año integró la fórmula presidencial encabezada por Santiago Peña, que ganó las elecciones generales del 30 de abril. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de 2023, iniciando un mandato de cinco años.

Durante su gestión como vicepresidente, Alliana desempeñó un papel importante en la articulación política entre el Poder Ejecutivo y los bloques parlamentarios del oficialismo.

Su pasado como deportista y su lucha contra una enfermedad

Antes de consolidar su carrera política, Alliana estuvo vinculado al básquetbol. Durante su juventud integró seleccionados paraguayos de categorías formativas y llegó a representar al país en 1991.

También participó en la administración de comercios y emprendimientos familiares en Pilar. En cuanto a su formación académica, obtuvo el título de licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián.

Uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió en diciembre de 2018, cuando fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda. El dirigente recibió tratamiento médico y quimioterapia en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, Brasil.

Tras atravesar ese proceso, logró la remisión de la enfermedad y retomó sus actividades públicas a mediados de 2019.

En el plano personal, está casado con Fabiana María Souto, actual diputada nacional paraguaya, y tiene cuatro hijos.

El vínculo con Horacio Cartes y los cuestionamientos

La relación política de Alliana con el expresidente Horacio Cartes fue determinante para su posicionamiento dentro del Partido Colorado. Ambos forman parte del movimiento Honor Colorado, uno de los sectores de mayor influencia dentro del oficialismo paraguayo.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo atravesada por cuestionamientos. Durante 2023 y 2024, la contratación de su hija Montserrat Alliana Encina en la Cámara de Diputados generó denuncias públicas por un presunto caso de nepotismo.

El dirigente defendió la legalidad de las designaciones, mientras que el Ministerio Público inició diligencias para revisar los procedimientos de contratación.

El desafío de asumir en medio de una crisis financiera

La llegada de Alliana a la Presidencia ocurrió después de que el Senado destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político, en medio de cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank.

La entidad había sido intervenida por el Banco Central del Paraguay tras detectarse graves problemas de solvencia, situación que generó preocupación entre los ahorristas y abrió una crisis institucional.

Tras la destitución, la Constitución paraguaya establecía que el vicepresidente debía asumir la conducción del Poder Ejecutivo para completar el mandato.

De esta manera, Alliana pasó de ser una de las principales figuras del oficialismo a convertirse en presidente de Paraguay. Su gestión comenzará con el desafío de responder a la crisis bancaria, atender las demandas de los ahorristas y garantizar la estabilidad institucional del país.