Lautaro Julián Del Negro Bizzotto, conocido artísticamente como Peipper, es uno de los nombres emergentes de la escena argentina del turreo y el reggaetón. Su historia con la música comenzó desde muy joven y tuvo sus primeros pasos en las batallas de freestyle.

A los 13 años, Peipper empezó a participar en competencias de freestyle en plazas, donde comenzó a desarrollar su vínculo con la cultura urbana. Con el paso del tiempo, su talento lo llevó a encontrarse con Alan Gómez, reconocido DJ y productor, quien lo convocó para formar parte de su proyecto “Mission”.

De las plazas a las plataformas digitales

La participación en las Turreo Sessions de DJ TAO significó un nuevo momento en la carrera de Peipper, ya que le permitió alcanzar una mayor exposición y llegar a una audiencia cada vez más amplia.

Su crecimiento también se reflejó en plataformas digitales como Spotify y TikTok, donde sus canciones comenzaron a tener una importante circulación y viralización.

Entre sus trabajos destacados aparece su colaboración con Axel Caram, que logró ingresar al Top 20 del ranking argentino de Spotify y generó más de 480.000 creaciones en TikTok.

Una colaboración con México

En mayo de 2023, Peipper volvió a marcar un momento importante dentro de su trayectoria al convertirse en el primer artista argentino en colaborar con el cantante mexicano Yng Lvcas, referente de la escena urbana internacional.

El resultado de esa colaboración fue “TOTO”, una canción producida por Alan Gómez, que sumó al artista argentino a una propuesta con presencia dentro de la escena urbana internacional.

Energía, turreo y reguetón sobre el escenario

La propuesta de Peipper combina energía, freestyle y sonidos urbanos en un show pensado para conectar directamente con el público. Su repertorio recorre sus principales canciones y refleja una identidad construida a partir de diferentes etapas de su carrera.

El presente encuentra al artista en pleno crecimiento, con una trayectoria que comenzó en las plazas cuando tenía 13 años y que hoy continúa expandiéndose a través de escenarios y plataformas digitales.

Así, Peipper se posiciona como uno de los nombres emergentes del turreo y el reguetón argentino, llevando una propuesta vinculada a la cultura urbana hacia una nueva generación.