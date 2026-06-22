La detención de una banda acusada de planificar un golpe boquetero en la ciudad bonaerense de Junín generó fuerte repercusión en el ambiente del automovilismo. Entre los arrestados se encuentra Ramiro De Bonis, piloto de TC Mouras de 28 años, señalado por los investigadores como uno de los integrantes del grupo que pretendía ingresar a una empresa de maquinaria agrícola para apoderarse de una caja fuerte.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del pasado feriado, luego de que un llamado al 911 alertara sobre movimientos sospechosos en las inmediaciones de un comercio ubicado sobre la avenida Benito de Miguel. Al llegar al lugar, efectivos policiales detectaron a varios hombres que intentaron escapar, lo que derivó en una persecución y posterior detención.

Según la investigación, De Bonis habría intentado ocultar su identidad al momento de ser interceptado por los efectivos, proporcionando el nombre de uno de sus hermanos. Sin embargo, los policías lograron establecer quién era realmente y descubrieron que registraba antecedentes vinculados a una causa por robo ocurrida años atrás.

El nombre del piloto ya había cobrado notoriedad judicial en 2019, cuando fue investigado junto a su hermano por un asalto cometido en una vivienda del country Saint Thomas de Canning. En aquel hecho, una vecina denunció el robo de dinero en distintas monedas, joyas y relojes tras regresar de un viaje. Los investigadores concluyeron que los acusados habrían facilitado el ingreso de los delincuentes al barrio cerrado utilizando una camioneta para evitar los controles de seguridad.

La causa derivó en imputaciones por robo en poblado y en banda. Con el paso del tiempo, el expediente se resolvió mediante un acuerdo judicial abreviado, por lo que el antecedente no figuraba como una condena tradicional en los registros consultados durante la reciente investigación.

En el operativo realizado en Junín, los investigadores secuestraron una importante cantidad de herramientas que suelen utilizarse en robos bajo la modalidad boquete. Entre los elementos hallados había barretas, masas, cortafierros, pinzas, una cámara endoscópica, auriculares con micrófono, guantes y una escalera telescópica. Los pesquisas creen que el grupo había planificado ingresar al comercio aprovechando la escasa circulación de personas durante el feriado.

Además de De Bonis, otras cinco personas quedaron detenidas en distintos procedimientos realizados durante la misma madrugada. La Justicia ordenó el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos para reconstruir la planificación del hecho y determinar el rol que cumplía cada integrante dentro de la presunta organización.

Ahora, el piloto vuelve a quedar bajo la lupa judicial mientras los investigadores analizan las comunicaciones y pruebas obtenidas durante los allanamientos. La causa busca establecer si efectivamente integraba la banda y cuál fue su participación en el intento de robo frustrado que volvió a vincular su nombre con un expediente penal.