La Justicia Federal investiga al empresario español Juan José Retamero Gómez, dueño de la mina Gualcamayo, por presunto lavado de activos. La causa también alcanza al ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Guillermo Daniel García. El expediente se inició por una denuncia de Fecovita y quedó radicado en Comodoro Py. El juez Daniel Rafecas delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Ramiro González, que analiza movimientos de fondos y documentación societaria de EVISA.

La pesquisa incluye transferencias millonarias realizadas entre 2022 y 2023. Según la presentación, se investigan movimientos por $1.027 millones en Banco Galicia y $198,6 millones en Banco Macro, y operaciones millonarias en Banco Coinag y Supervielle. La Fiscalía también pidió información a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La investigación deberá determinar si las operaciones denunciadas tienen sustento penal. El caso tiene como trasfondo una disputa comercial que comenzó en el negocio vitivinícola y enfrentó durante años a Fecovita con Iberte, empresa vinculada a Retamero.

Del vino a la minería

Retamero llegó a Argentina en 2015. Según contó a DIARIO HUARPE, en una entrevistas en 2025, su desembarco se produjo a través de la industria vitivinícola y la exportación. A través de Iberte, buscó colocar vinos y mostos argentinos en mercados internacionales.

El vínculo con Fecovita se formalizó a fines de 2020 y en 2021 ambas partes conformaron EVISA para desarrollar negocios de exportación de vino y jugo concentrado de uva. La sociedad terminó disuelta en 2022 y comenzaron las demandas cruzadas.

El conflicto también llegó a la Justicia mendocina. En 2025, la Fiscalía de Delitos Económicos elevó a juicio a siete directivos de Fecovita por presuntas irregularidades en balances de 2021 y 2022, en una causa vinculada con el conflicto con Iberte. Retamero acusó a la conducción de la cooperativa y Fecovita rechazó sus planteos.

El empresario tuvo además un litigio en San Juan. Iberte demandó a Fraccionadora San Juan por un contrato para la provisión de más de 25 millones de litros de vino. La firma había adelantado unos US$600.000 y reclamó US$573.674,50. Tras dos fallos favorables, la Corte de Justicia de San Juan rechazó la demanda en julio de 2026. Iberte anunció que apelará.

El desembarco en Gualcamayo

Retamero expandió luego sus negocios a otros sectores a través de Aisa Group, el holding familiar que lidera. El grupo adquirió Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo, en 2023, cuando el yacimiento atravesaba una etapa crítica y se encaminaba al cierre.

Gualcamayo se convirtió en el eje de sus inversiones en San Juan. Carbonatos Profundos pasó a ser la gran apuesta para extender la actividad.

En julio de 2025, Retamero habló con DIARIO HUARPE y defendió el modelo de gestión de Gualcamayo. “No puede haber minería si no hay un control absoluto”, afirmó. Señaló al ambiente y la seguridad como prioridades y aseguró que la empresa era “limpia, solvente y sana”.

Sostuvo que la mina producía unas 150 onzas diarias y que buscaba extender la actividad durante al menos 20 años. También defendió el RIGI y explicó que un proyecto de inversión inicialmente presentado por US$1.000 millones había sido reformulado por unos US$700 millones.

Ahora, la investigación federal agrega un nuevo capítulo a la trayectoria de Retamero en Argentina: un empresario que llegó por el negocio del vino, protagonizó una extensa disputa con Fecovita y terminó al frente de una de las principales operaciones mineras de San Juan.