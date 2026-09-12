Boca no solo celebró una nueva victoria en La Bombonera. En el triunfo por 3-1 frente a Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura, Rodrigo Bacidalupe tuvo su estreno oficial en Primera División y sumó sus primeros minutos con la camiseta del Xeneize.

El delantero de 19 años, que había recibido su primera convocatoria al plantel profesional, ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Ángel Romero, autor de dos goles durante la noche. Con la camiseta número 44, el juvenil fue ubicado como extremo por derecha por Rodolfo Arruabarrena.

Aunque tuvo pocas intervenciones con la pelota, Bacidalupe mostró una de las características que lo llevaron a ganarse un lugar entre los convocados: intensidad para presionar, sacrificio para retroceder y movilidad constante para convertirse en opción de pase.

“Rodrigo tiene ese espíritu que no te deja una por correr”, destacó Arruabarrena después del partido. El entrenador remarcó además que el cuerpo técnico sigue de cerca a los futbolistas de Reserva y aseguró que las futuras oportunidades dependerán del trabajo que realicen.

Quién es Rodrigo Bacidalupe

Bacidalupe nació en Entre Ríos el 22 de julio de 2007 y llegó a Boca en 2018. Durante buena parte de las divisiones inferiores se desempeñó como jugador creativo y desequilibrante, aunque en Reserva logró consolidarse como delantero centro. Mide 1,76 metros y es conocido como “el Colo” por su cabello rojizo.

Su buen presente también tuvo un capítulo destacado pocos días antes del debut. El atacante convirtió los dos goles con los que la Reserva de Boca derrotó 2-0 a Platense y alcanzó la cima de su zona.

Ahora, el juvenil dio el salto que esperaba: debutó en La Bombonera y comenzó a sumar terreno entre las alternativas ofensivas de Arruabarrena.