Quién es Sabrina Cortéz, la ex Gran Hermano que está con Gastón Edul

La noticia del vínculo entre Gastón Edul y Sabrina Cortéz cobró fuerza en las últimas horas a raíz de información difundida en el programa LAM. Según trascendió el periodista deportivo y la ex integrante del reality Gran Hermano del año 2023 se encuentran compartiendo una estadía en Ibiza.

Pepe Ochoa reveló los detalles de este acercamiento al asegurar que "esta vez es en serio" al referirse a la estabilidad de la relación. El panelista también explicó que "esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez" que se vinculan sentimentalmente.

El encuentro en el viejo continente se produce en un contexto especial para ambos. Mientras ella atraviesa una etapa personal diferente él transita uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional.

Pese a la repercusión mediática ninguno de los involucrados optó por confirmar o desmentir la situación de manera oficial. Sabrina se muestra en sus redes junto a sus amistades y Gastón aprovecha el tiempo libre en la zona costera.

Recientemente Edul participó en la Velada del Año 6 un evento de gran magnitud donde no pudo obtener la victoria. Ante ese resultado Nati Jota le dedicó unas palabras de aliento expresando que está "orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto" y destacando su compromiso laboral al añadir que "lo hiciste, lo diste todo" durante la preparación.

La conductora también reflexionó sobre la derrota aclarando que "no se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera" para luego cerrar su mensaje con un afectuoso "te quiero" que captó la atención de los seguidores.