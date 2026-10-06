Sergio Torres será el encargado de cerrar la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina este martes en el Monumental. El referente de la cumbia santafesina se presentará junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, después del amistoso ante Benín.

La elección tiene una explicación que se remonta casi dos décadas. Torres y Messi se conocieron en 2006, cuando el hermano del futbolista pasó a buscar al cantante por Rosario y ambos compartieron una jornada en una quinta de Arroyo Seco. Desde entonces, el vínculo continuó y el músico participó de distintas celebraciones privadas del rosarino.

El cantante que Messi tenía como ídolo

Torres nació en Santa Fe y desde muy joven construyó una carrera vinculada a la música tropical. Pasó por grupos como Los Palmeras y Grupo Alegría, pero alcanzó gran popularidad como cantante de Grupo Cali, antes de comenzar su etapa como solista en 2005.

Su relación con Messi tomó otra dimensión cuando el futbolista, durante sus primeros años en Barcelona, mencionó a Sergio Torres como su ídolo musical. El propio cantante recordó recientemente que aquella declaración fue una de las situaciones más importantes de su carrera.

La admiración tampoco quedó en aquella época. Una canción de Torres, “Mirá cómo baila”, apareció en la playlist que Messi armó para entrenar y que fue publicada por Apple Music en 2024.

Un antecedente especial en el Monumental

El cantante ya había sido protagonista de una noche vinculada con Messi y la Selección. En 2021, fue elegido para interpretar el Himno Nacional antes del partido frente a Bolivia, en el regreso del público al Monumental después de la conquista de la Copa América.

En aquella oportunidad, se recordó además que Torres había participado del cumpleaños número 20 de Messi junto al Grupo Cali y que el futbolista le había contado que creció escuchando sus canciones.

Ahora, cinco años después, volverá al mismo estadio para ponerle música al cierre de una etapa histórica. Su show está previsto para las 22:30, luego del partido ante Benín, y estará acompañado por Darío Zanco.

De la cumbia santafesina al adiós de Messi

La presencia de Torres completa una jornada que tendrá distintos espectáculos antes y después del encuentro. Soledad Pastorutti y Ulises Bueno también actuarán en el Monumental, mientras que habrá drones y fuegos artificiales antes del cierre musical.

Así, el último partido de Messi con Argentina tendrá un protagonista musical estrechamente ligado a su historia personal: el cantante que el capitán admiraba desde sus comienzos y cuya música todavía forma parte de sus gustos.