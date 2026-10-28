La designación de los árbitros para el Superclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo 1 de noviembre en la Bombonera, generó una nueva polémica. Aunque Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el encuentro, todas las miradas se concentraron en Silvio Trucco, quien estará al frente del VAR y cuyo vínculo familiar con el club de Núñez despertó cuestionamientos entre los hinchas del Xeneize.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el partido comenzará a las 15, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Ramírez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. Trucco estará a cargo del videoarbitraje, junto a Gastón Suárez como AVAR.

Sin embargo, la elección del responsable de revisar las jugadas desde la cabina tecnológica provocó repercusiones en las redes sociales. El motivo no solo está relacionado con sus antecedentes en partidos entre ambos equipos, sino también con un dato de su entorno familiar: uno de sus hermanos es reconocido simpatizante de River.

El vínculo familiar de Silvio Trucco con River

Silvio Trucco nació el 18 de abril de 1978 en Rafaela, Santa Fe, y pertenece a una familia con una extensa trayectoria dentro del arbitraje argentino. Su padre, Luis Trucco, fue árbitro y posteriormente asistente internacional de la FIFA, mientras que sus hermanos Gisela y Ángelo también siguieron el mismo camino profesional.

Precisamente, Ángelo Trucco es quien mantiene el vínculo con River que generó comentarios en la previa del Superclásico. El menor de los hermanos es un reconocido hincha del Millonario y ha compartido públicamente su simpatía por el equipo de Núñez.

Ángelo se desempeña principalmente como árbitro asistente en la Liga Rafaelina y también participó en competencias juveniles. Incluso fue visto en el estadio Monumental, un detalle que volvió a circular entre los simpatizantes de Boca después de conocerse la designación de Silvio para el VAR.

De todos modos, no existe información que permita atribuirle a Silvio Trucco una preferencia por River debido al fanatismo de su hermano. El árbitro tampoco realizó declaraciones públicas sobre esta controversia.

Los antecedentes que generan cuestionamientos en Boca

Además de la cuestión familiar, los hinchas de Boca recordaron dos episodios que tuvieron a Trucco como protagonista en enfrentamientos ante River.

Uno de ellos ocurrió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, cuando el árbitro dirigió el partido de ida en la Bombonera. Durante aquel encuentro, Leonel Vangioni protagonizó una fuerte infracción contra Juan Manuel Martínez que terminó con el delantero lesionado.

Trucco no expulsó al futbolista de River, una decisión que generó fuertes reclamos por parte del equipo que entonces conducía Rodolfo Arruabarrena.

El segundo antecedente corresponde al Superclásico de 2023 disputado en el Monumental. En aquella oportunidad, Trucco también estuvo en el VAR durante el encuentro que terminó con una victoria de River gracias a un penal convertido por Miguel Borja.

La jugada generó discusiones por la decisión arbitral y el encuentro terminó con enfrentamientos entre los futbolistas de ambos equipos.

Estos antecedentes volvieron a instalarse en las conversaciones de los hinchas después de que se conociera su nueva participación en un Superclásico.

Qué dijo Riquelme sobre las polémicas arbitrales

En medio de las discusiones por las actuaciones de los árbitros, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a los cuestionamientos que habitualmente reciben los jueces del fútbol argentino.

Durante una entrevista con Azz Stream, el dirigente sostuvo que los árbitros suelen quedar en el centro de las críticas cuando los equipos no consiguen los resultados esperados. "Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil. Cuando a un equipo le toca perder, culpamos al árbitro", manifestó.

Riquelme también consideró que los errores forman parte del fútbol y que no corresponde responsabilizar permanentemente a los jueces por los resultados.

Con este escenario, Trucco tendrá nuevamente la responsabilidad de intervenir desde el VAR en uno de los partidos de mayor repercusión del fútbol argentino, mientras Boca y River se preparan para un enfrentamiento determinante en la recta final del Torneo Clausura.