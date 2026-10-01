Smit Machchhar es el capitán indio de Flydubai que fue apuñalado por su copiloto durante un vuelo que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. A pesar de las graves heridas, logró abrir la puerta de la cabina para permitir que pasajeros y tripulantes ingresaran y redujeran al atacante. El avión terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Machchhar tiene casi 15 años de experiencia en la aviación y acumuló unas 9.750 horas de vuelo. Antes de incorporarse a Flydubai, desarrolló durante más de una década su carrera en la aerolínea india SpiceJet.

Una extensa trayectoria en la aviación

El piloto comenzó su recorrido profesional en SpiceJet, donde trabajó desde 2011 hasta 2022. Allí llegó a desempeñarse como comandante y capitán instructor de línea, funciones que incluían la formación y evaluación de otros pilotos.

En junio de 2022 se incorporó a Flydubai como capitán de la flota Boeing 737. Cuenta con experiencia en distintos modelos de esta aeronave, entre ellos los Boeing 737-800 y 737 MAX 8/9.

Según la información difundida sobre su trayectoria, Machchhar también tiene experiencia en gestión de recursos de tripulación, procedimientos de vuelo y operaciones bajo situaciones de alta carga de trabajo.

El ataque que puso al avión en peligro

El capitán estaba al mando del vuelo FZ1073, que había partido de Dubái con 174 pasajeros rumbo al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Durante el trayecto se produjo un enfrentamiento dentro de la cabina. El copiloto, de nacionalidad omaní según los reportes, habría atacado con un cuchillo a Machchhar. El avión descendió abruptamente desde unos 33.000 pies hasta aproximadamente 17.000 en cerca de un minuto y posteriormente modificó su trayectoria.

Herido y cubierto de sangre, Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina. Esa acción permitió que varios pasajeros ingresaran para ayudar a reducir al atacante. También colaboraron otros pilotos que viajaban como pasajeros y que posteriormente ayudaron a controlar la aeronave.

Finalmente, el avión aterrizó de emergencia en Tabuk. Los pasajeros pudieron ser evacuados y Flydubai informó que colaboraba con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Su estado y la investigación

Machchhar fue trasladado a un hospital en Arabia Saudita para recibir atención por las heridas sufridas durante el ataque. Fuentes internacionales informaron que se encontraba estable mientras se recuperaba.

El episodio continúa bajo investigación y todavía no está establecido públicamente cuál fue el motivo del ataque ni qué desencadenó el enfrentamiento entre ambos pilotos. Autoridades de distintos países participan de las pesquisas.

La actuación de Machchhar fue destacada públicamente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el primer ministro de India, Narendra Modi. Ambos resaltaron su accionar durante la emergencia y su contribución para evitar que el episodio terminara en una tragedia aérea.