Franco Colapinto volvió a llamar la atención fuera de las pistas después de que sus seguidores detectaran una particular interacción en Instagram con Sofía Solá, hija de la reconocida cocinera y pastelera Maru Botana. El piloto argentino le dio “me gusta” a dos publicaciones recientes de la joven y el gesto rápidamente generó rumores sobre un posible romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó una relación. La repercusión surgió exclusivamente a partir de las interacciones en redes sociales y de los comentarios de los usuarios que comenzaron a seguir de cerca el intercambio.

El detalle que llamó la atención

Colapinto apareció entre los usuarios que dejaron “me gusta” en dos fotografías publicadas por Sofía Solá. En una de las imágenes, la joven aparece caminando por la calle, mientras que en la otra está recostada en el asiento de un automóvil.

Uno de los seguidores detectó la presencia del piloto entre las interacciones y escribió un comentario dirigido a Sofía: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, en referencia al número que utiliza Colapinto en su monoplaza de Alpine.

La propia Sofía le dio “me gusta” a ese comentario, un gesto que también fue observado por los seguidores y que incrementó las especulaciones sobre un posible acercamiento. Sin embargo, no hubo declaraciones públicas de ninguno de los dos que permitan confirmar un vínculo sentimental.

Quién es Sofía Solá

Sofía Solá tiene 21 años y es hija de Maru Botana y del ingeniero agrónomo Bernardo Solá. Es la cuarta hija de la pareja y desde adolescente comenzó a desarrollar una carrera relacionada con la moda.

Según TN, comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo. También participó de campañas para distintas marcas y mantiene una actividad frecuente en redes sociales.

En los últimos meses se instaló en Barcelona, donde continúa con trabajos vinculados al modelaje y la industria de la moda. Además, colabora con el emprendimiento gastronómico de su madre en esa ciudad y participa en la gestión de sus redes sociales.

El nombre de Sofía Solá apareció vinculado al de Colapinto después de que el piloto confirmara en julio su separación de la actriz Maia Reficco. La relación había sido blanqueada públicamente en abril, durante el Road Show de Fórmula 1 realizado en Palermo.

Tras la ruptura, el piloto quedó nuevamente en el centro de la atención de sus seguidores por sus movimientos en redes sociales. En este caso, fueron solamente dos “me gusta” los que dieron lugar a las especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Por ahora, el supuesto vínculo entre Colapinto y Sofía Solá no fue confirmado por sus protagonistas. (Todo Noticias)

Si querés, puedo hacerla también con un enfoque más “farandulero” para tapa, manteniendo la aclaración de que el romance no está confirmado.