Quién es Sofía Solá, la mujer que vuelve loco de amor a Franco Colapinto

Las plataformas digitales se transformaron en el escenario de un nuevo capítulo amoroso que involucra al piloto argentino. Después de un intento de reconciliación con la artista Maia Reficco, una serie de interacciones virtuales puso en duda el presente de la pareja e involucró directamente a la modelo Sofía Solá.

Un par de semanas atrás la pareja se mostró junta caminando por las calles de Ámsterdam, lo que dio a entender que la relación marchaba bien. Sin embargo, trascendió que el entorno familiar del corredor de Fórmula 1 no veía con buenos ojos el noviazgo, un factor que habría desgastado el vínculo con el paso de los días.

El detonante del nuevo revuelo mediático ocurrió a miles de kilómetros, cuando la hija de la reconocida cocinera Maru Botana publicó en sus redes sociales un carrusel de imágenes mostrando su maquillaje desde Barcelona. Entre los miles de corazones que recibió la publicación, un usuario atento detectó la presencia del piloto argentino.

La situación escaló rápidamente cuando un seguidor notó el guiño del deportista y comentó la foto escribiendo "Bien ahí Franquito poniendo like! Dale tiburón! Vamos el 43!". Lejos de ignorar el mensaje, la joven le dio me gusta a esa frase, confirmando de forma indirecta que advirtió la atención del automovilista.

Este cruce de interacciones contrasta con la distancia que se percibe entre el piloto y la cantante. La última muestra de apoyo pública entre ambos fue a comienzos de septiembre, cuando el deportista reaccionó al lanzamiento musical de la joven.

En medio de estas especulaciones afectivas, el joven de 21 años concentra su atención en los compromisos deportivos de la temporada, mientras los fanáticos siguen bien de cerca cada uno de sus pasos en las redes sociales.