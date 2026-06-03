La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando capítulos y ahora la atención se centra en Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier y propietaria del Ford Ka que, según la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta el descampado donde fueron hallados.

La mujer quedó en el centro de la escena luego de que familiares de Agostina reclamaran que se investigue su posible participación en los hechos. Incluso, los abogados de la querella adelantaron que podrían solicitar nuevas imputaciones por presunto encubrimiento, al considerar que existen aspectos de la causa que aún deben esclarecerse.

Ante las sospechas, Andreani decidió romper el silencio y sostuvo que fue engañada por Barrelier. Según relató, el acusado le pidió prestado el vehículo con el argumento de que debía llevar ropa a un familiar internado. La mujer aseguró que en ese momento no tuvo motivos para desconfiar y que jamás imaginó que pudiera estar involucrado en un crimen.

“Ahora me doy cuenta de que siempre me usó y me mintió”, expresó la expareja del acusado, quien también afirmó que toda su familia confiaba en él y que nunca habría permitido que una persona violenta formara parte de su entorno.

Uno de los puntos clave para la Justicia es determinar qué ocurrió con el automóvil después de que Barrelier lo utilizara. La fiscalía investiga las manchas de sangre halladas en el vehículo y busca establecer si existió algún intento de eliminar pruebas. Andreani negó haber limpiado el interior del rodado y explicó que únicamente se realizó un lavado exterior por iniciativa de su hijo.

Además de su vínculo con el acusado, la mujer es conocida en el ambiente de la noche cordobesa por su actividad como productora de eventos. Su nombre también apareció relacionado con el local nocturno Wachitas Bar, establecimiento que fue objeto de procedimientos y medidas preventivas en el marco de la investigación, aunque desde el lugar negaron cualquier relación con el femicidio.

Mientras tanto, Claudio Barrelier continúa detenido e imputado por homicidio agravado por violencia de género. La fiscalía sostiene que Agostina Vega fue asesinada pocas horas después de su desaparición y mantiene abierta la investigación para determinar si otras personas tuvieron algún grado de participación o conocimiento de los hechos.