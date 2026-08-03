La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, mantiene conmocionada a la provincia de Chaco. La principal sospechosa es Victoria Cantero, una joven de 25 años que fue detenida y quedó bajo investigación por el presunto homicidio de su pareja, ocurrido durante el fin de semana en Resistencia.

Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre ingresó el domingo por la mañana al Hospital Julio C. Perrando con una grave herida de arma blanca en el tórax. Había sido trasladado de urgencia por un familiar, pero pese a la intervención quirúrgica falleció horas más tarde como consecuencia de un shock hipovolémico.

En un primer momento, Cantero declaró que había llegado a la vivienda de su novio tras recibir un mensaje y que lo encontró herido en la vereda. Sin embargo, el avance de la investigación y distintos testimonios hicieron que la Justicia la señalara como la principal sospechosa del ataque.

Personas cercanas a la pareja describieron una relación marcada por conflictos frecuentes, separaciones y reconciliaciones. Además, algunos allegados aseguraron que existían antecedentes de episodios violentos y que incluso familiares de la víctima le habían recomendado alejarse de la joven. Esos testimonios ahora forman parte de la causa.

Tras la muerte de Álvarez Guardia, Victoria Cantero fue trasladada ante la fiscal de Investigación Ana González de Pacce, quien la notificó de la imputación y quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, familiares y amigos de la víctima reclamaron justicia en redes sociales. La hermana del joven publicó un duro mensaje en el que sostuvo que el ataque fue intencional y pidió que el caso no quede impune. La causa continúa en plena etapa investigativa y se esperan nuevas medidas en las próximas horas.