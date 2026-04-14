¿Quién está más complicado con audios de corrupción entre Rial y Feinmann?

La escena periodística argentina sumó un nuevo conflicto de alto impacto con el enfrentamiento entre Jorge Rial y Eduardo Feinmann. Todo se originó en el programa Argenzuela, transmitido por C5N, donde Rial y su compañero Mauro Federico difundieron un audio que comprometía profesionalmente al conductor de A24.

Según la grabación, Feinmann habría avisado a un empresario cercano al gobierno sobre un futuro allanamiento por corrupción para que este pudiera limpiar la escena antes de la llegada de la justicia.

La respuesta de Feinmann no tardó en llegar a través de sus redes sociales, donde desestimó por completo la veracidad de la acusación. El periodista se dirigió a sus colegas afirmando que "Para aquellos que les gusta investigar, para aquellos que tendrían que ir a consultar a las fuentes, Jorge Rial y Mauro Federico, me hubieran preguntado a mí. 1ero. La Sra Pérez Roldán me escribe a mí a las 22 y pico de la noche. Yo no contesto inmediatamente, por qué me duermo temprano". En su descargo, explicó que su rutina comienza de madrugada mencionando que "Me despierto todos los días a las 4 para trabajar".

Respecto a la supuesta advertencia, Feinmann aclaró que "Le contesté cuando lo leí y en ningún momento le cuento sobre un allanamiento y NO existió una llamada. Ella me escribe para reprocharme por algo que informe".

También cuestionó la lógica de la denuncia al precisar fechas concretas indicando que "2do. Como le voy a adelantar que el allanamiento sería esa mañana, cuando en realidad se allanó la droguería el 29 a las 11:30, o sea 7 días después de esa noche y yo no tenía idea, aunque se caía de maduro que los iban a allanar. A las pruebas me remito. Espero lo aclaren".

Ante la falta de una rectificación, el conductor volvió a la carga asegurando que "La misma Pérez Roldán los desmiente Jorge Rial y Mauro Federico. Si me querían ensuciar con esta mierda, les salió mal".

Feinmann acompañó sus palabras con información sobre Florencia Pérez Roldán, vocera de los empresarios Kovalikier, conocidos como Los Hervéticos, quien habría reconocido un aporte de 70 mil dólares para un espectáculo realizado por Javier Milei en el Movistar Arena.