La aviación argentina despidió a Carlos Alfredo Rinke, el comodoro retirado y veterano de la Guerra de Malvinas que murió a los 70 años en Córdoba mientras esperaba un trasplante de médula ósea. Conocido entre sus compañeros como el “Numeral de Hierro”, participó en seis misiones de combate contra la flota británica durante el conflicto de 1982 y regresó con vida de todas ellas.

Su historia quedó ligada a algunos de los episodios más recordados de la guerra, entre ellos el ataque del 25 de mayo que terminó con el hundimiento del destructor británico HMS Coventry. También integró la primera oleada de aviones argentinos que atacó los buques Sir Galahad y Sir Tristram en Bahía Agradable, el 8 de junio.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de despedida de dirigentes y referentes de la Fuerza Aérea. El exministro de Defensa y diputado nacional Luis Petri lo recordó como uno de los pilotos que enfrentaron a la flota británica en condiciones extremas. La vicepresidenta Victoria Villarruel también expresó su pesar y destacó su compromiso con el país y sus camaradas.

Por qué lo llamaban el “Numeral de Hierro”

Rinke nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1956 y desde joven tuvo vocación por la aviación. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar y se recibió de oficial en 1979. Luego completó su formación como piloto de caza en Mendoza.

Cuando comenzó la Guerra de Malvinas tenía 26 años y formaba parte del Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en la V Brigada Aérea. Desde la base de Río Gallegos participó en las operaciones a bordo de un cazabombardero Douglas A-4B Skyhawk.

Su apodo surgió por su desempeño como acompañante de los líderes de escuadrilla. El propio comodoro retirado Pablo Carballo lo bautizó como “Numeral de Hierro”, en reconocimiento a su eficacia y a que regresó de cada una de las seis salidas de combate en las que participó.

Las misiones que marcaron su historia

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió el 25 de mayo de 1982. Ese día integró una escuadrilla de cuatro aviones que atacó a los buques británicos HMS Broadsword y HMS Coventry. Mientras Rinke acompañó a Carballo en el ataque a la fragata, otros dos pilotos impactaron sobre el destructor, que terminó hundiéndose.

Otra de sus participaciones destacadas fue el 8 de junio, durante el ataque argentino en Bahía Agradable. Rinke formó parte de la primera oleada que atacó los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Tristram, en una operación que provocó importantes pérdidas para las fuerzas británicas.

Durante esas misiones, los pilotos volaban a muy baja altura sobre el mar para evitar la detección de los radares enemigos. La exposición al fuego británico y las dificultades de cada operación convirtieron esas salidas en acciones de alto riesgo.

Su vida después de la guerra

Tras el conflicto, Rinke continuó su carrera en la Fuerza Aérea. Pasó por el Grupo 4 de Cazabombardeo en Mendoza y también se desempeñó como agregado aeronáutico adjunto en la Embajada argentina en Estados Unidos. En 2005 se retiró con el grado de comodoro.

Estaba casado con María Gabriela Fierro, tenía cinco hijos y doce nietos. En sus últimos años participaba en charlas en escuelas y encuentros para compartir sus experiencias durante la guerra y mantener viva la memoria de los combatientes.

Aunque no llegó a escribir sus memorias, solía recordar una de las marcas más profundas que le dejó Malvinas: “Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida jamás”.