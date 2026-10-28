Quién fue el último eliminado de MasterChef que sorprendió a todo mundo

Alejandro Lerner, Wanda Nara, Germán Martitegui, Damián Betular, Maru Botana, Grego Rossello, Juli Poggio, Marta Fort, China Ansa, Pablo Giralt, La Negra Vernaci, Luck Ra, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Luciana Geuna, Campi y Hernán de Mala Fama se convirtieron en las figuras centrales de la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina por la pantalla de Telefe. El reconocido músico terminó siendo el expulsado del certamen gastronómico al no alcanzar las exigencias técnicas del jurado en una compleja prueba pastelera.

El desafío de la velada consistió en preparar un lemon pie perfecto en un lapso de solo 1 hora, tarea que requirió coordinar la masa, el relleno, el merengue y el almíbar. La emisión comenzó con un ambiente festivo por la visita de Campi caracterizado como Jorge y un show musical compartido entre Luck Ra, Hernán de Mala Fama y el propio cantautor, quien interpretó temas como La picadita y Después de ti antes de ponerse el delantal negro para cocinar.

Durante la evaluación, participantes como Marta Fort, Luciana Geuna, Luck Ra, Sebastián Presta y Mike Amigorena consiguieron superar la prueba con observaciones menores sobre la consistencia y el desmolde. Por su parte, los platos más festejados por el tribunal fueron los presentados por la China Ansa, Pablo Giralt y la Negra Vernaci, quienes lograron excelentes críticas por el sabor equilibrado y la estructura general de sus preparaciones.

La tensión se concentró en la zona baja con Juli Poggio, Grego Rossello y Lerner. Rossello vivió un insólito momento al sufrir la desaparición de sus tartas dentro de la cocina. Luego de sospechar de la China Ansa, descubrió que Marta Fort las había tomado del abatidor por equivocación. A pesar de presentar un merengue sin la forma adecuada y recibir la broma de Betular sobre hacer la denuncia en Recursos Humanos, logró salvarse gracias a la apreciación de Botana por haber completado el plato.

La situación del músico fue determinante para el jurado debido a las graves fallas en la preparación. El participante admitió haber sufrido un colapso nervioso que lo llevó a confundir las claras con las yemas, lo que arruinó la elaboración del curd. Asumiendo la responsabilidad con la frase de que era feo pero de él, reconoció que no existían excusas válidas a la hora de presentar el resultado final.

Los jueces identificaron de inmediato las fallas en la estación de trabajo. Betular notó la ausencia de un insumo clave en la masa, mientras que Martitegui confirmó que el curd contenía claras en lugar de yemas, sumado a severos errores en las balanzas de los ingredientes. En el debate previo, Martitegui propuso expulsar a 3 concursantes a la vez, pero sus compañeros rechazaron la idea y permitieron que Poggio fuera la primera rescatada.

La resolución definitiva marcó la salida del cantante de la competencia de Telefe. En el momento de la despedida, la conductora y el jurado elogiaron su camino y su calidad humana. Lerner concluyó su participación dedicando unas palabras a su familia, remarcando que buscó enseñar a sus hijos que no existe límite de edad para continuar aprendiendo y comparando la experiencia culinaria con un viaje espiritual antes de ser despedido con cánticos por sus compañeros.