La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, provocó conmoción en el mundo del fútbol y puso nuevamente en primer plano la historia del hombre que acompañó a Lionel Messi desde que era apenas un niño hasta convertirse en una de las máximas figuras del deporte mundial.

Siempre con un marcado perfil bajo, Jorge estuvo detrás de algunas de las decisiones más importantes de la carrera del capitán de la Selección Argentina. Antes de convertirse en su representante, fue el padre que acompañaba al pequeño Lionel en las canchas de Rosario y que confió en su talento incluso cuando el camino hacia el profesionalismo parecía lejano.

Jorge había tenido su propia experiencia como futbolista en las inferiores de Newell's, aunque no pudo continuar con su carrera. Con el paso de los años realizó diferentes trabajos, se formó como técnico químico e ingresó a trabajar en la empresa Acindar.

Su vida cambiaría definitivamente a partir del talento que comenzó a mostrar Lionel. Lo acompañó en Grandoli, en las inferiores de Newell's y posteriormente tomó una decisión que marcaría para siempre la historia de su familia: viajar a España para buscar una oportunidad en Barcelona.

El sacrificio que cambió la historia de Messi

Lionel tenía apenas 13 años cuando la familia decidió apostar por Barcelona ante las dificultades para afrontar en Argentina el tratamiento hormonal que necesitaba el joven futbolista.

La adaptación estuvo lejos de ser sencilla. Mientras Celia Cuccittini regresó a Rosario junto a los otros hijos de la pareja, Jorge permaneció en España junto a Lionel.

Años después, el propio Messi recordó aquella etapa y reveló que tanto él como su padre atravesaron momentos difíciles, aunque ninguno quería mostrarle al otro cuánto sufría. Cuando Jorge le preguntó si quería regresar a Argentina o continuar intentándolo, Lionel decidió quedarse y su padre permaneció a su lado.

A partir de entonces, Jorge comenzó progresivamente a asumir también el manejo profesional de la carrera de su hijo. Con el crecimiento deportivo de Lionel, dejó de ser únicamente el padre que lo acompañaba para convertirse en su representante y encabezar la estructura encargada de administrar contratos, acuerdos comerciales y negociaciones.

Su característica, sin embargo, nunca cambió: mantenerse lejos de las cámaras.

De Barcelona a la consagración mundial

Durante décadas, Jorge estuvo presente en prácticamente cada etapa decisiva de la carrera de Lionel. Participó en las negociaciones con Barcelona, intervino durante su salida del club catalán y posteriormente tuvo un papel importante en las conversaciones que desembocaron en la llegada del futbolista al Inter Miami en 2023.

También acompañó desde un segundo plano el camino de su hijo con la Selección Argentina, incluida la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Padre, representante y administrador de una estructura que creció al mismo ritmo que la figura mundial de Lionel, Jorge optó durante casi toda su vida por mantenerse fuera del centro de la escena.

Su historia quedó inevitablemente ligada a la de su hijo: desde aquellas primeras canchas de Rosario y el enorme desafío de empezar de cero en Barcelona hasta verlo levantar la Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina.