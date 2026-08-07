Quién fue San Cayetano y por qué se celebra cada 7 de agosto

Cada 7 de agosto, miles de fieles en la Argentina y en distintos países del mundo se acercan a iglesias y santuarios para honrar a San Cayetano, el santo al que la tradición católica reconoce como patrono del pan y del trabajo. La jornada se ha convertido en una de las expresiones de fe más convocantes del calendario religioso, especialmente entre quienes buscan empleo, atraviesan dificultades económicas o agradecen por el sustento de sus familias.

Aunque su figura está estrechamente vinculada con el trabajo, la vida de San Cayetano estuvo marcada por el servicio a los pobres, la atención de los enfermos y la promoción de la solidaridad.

Un sacerdote dedicado a los más necesitados

San Cayetano nació en Vicenza, Italia, en 1480, en el seno de una familia noble. Estudió Derecho en la Universidad de Padua, pero decidió abandonar una carrera ligada a la política para dedicar su vida a la Iglesia y al servicio de los más vulnerables.

Ordenado sacerdote, impulsó numerosas obras de caridad y trabajó junto a enfermos y personas en situación de pobreza. En 1524 fundó la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, una congregación que promovía una vida de austeridad, oración y asistencia a quienes más lo necesitaban.

Su labor también estuvo relacionada con la creación de instituciones de ayuda económica para personas de escasos recursos, consideradas precursoras de los actuales montes de piedad, con el objetivo de combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles.

¿Por qué se celebra el 7 de agosto?

La Iglesia Católica conmemora a los santos, en la mayoría de los casos, el día de su fallecimiento, entendido como el momento de su nacimiento a la vida eterna.

San Cayetano murió el 7 de agosto de 1547, en la ciudad italiana de Nápoles, luego de una intensa vida dedicada a la evangelización y al servicio de los más pobres. Por ese motivo, esa fecha fue establecida como su festividad litúrgica y cada año convoca a millones de devotos.

Fue canonizado por el papa Clemente X en 1671 y, con el paso de los siglos, su devoción se expandió por Europa y América Latina.

El patrono del pan y del trabajo

En la Argentina, San Cayetano es considerado el patrono del pan y del trabajo, una advocación que adquirió especial fuerza durante el siglo XX. La tradición indica que los fieles se acercan a los templos para pedir la intercesión del santo por un empleo digno, estabilidad económica y alimento para sus hogares.

Durante las celebraciones es habitual que las parroquias entreguen pan bendecido, un símbolo de la confianza en que nunca falte el sustento diario y de la importancia de compartir con quienes más lo necesitan.

Cada 7 de agosto, las largas filas de peregrinos reflejan la vigencia de una devoción que trasciende generaciones y que mantiene a San Cayetano como uno de los santos más populares y venerados del país.