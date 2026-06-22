A pocos minutos de disputarse el partido de Argentina vs Austria por la segunda fecha del Grupo J, del Mundial 2026, se revelaron los puntajes de rating.

El segundo partido de la Selección Argentina fue un éxito rotundo en cuanto a las visualizaciones televisivas. En materia de rating, la previa del partido de Argentina contra Austria medía a las 13:55, en Telefe 26.5 puntos mientras que en TyC Sport lograba 12.9 puntos. A las 14:14, el primer tiempo del partido entre Argentina y Austria obtenía 34.2 puntos de rating en Telefe y 14.0 puntos en TyC Sport.

A las 14:30, el partido seguía 0 a 0 y el rating se mantenía con 34.7 puntos para Telefe y 14.0 puntos para TyC Sport. Por otra parte, a las 14:42, Argentina le ganaba 1 a 0 a Austria y el rating subía a 35.8 puntos en Telefe y en TyC Sport marcaba 13.5 puntos. A las 14:49, casi sobre el final del primer tiempo, el partido seguía con 35.5 puntos en Telefe y 13.4 puntos en TyC Sport.