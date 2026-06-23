La Selección argentina ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 y también se quedó con el primer puesto del Grupo J tras sus victorias ante Argelia y Austria. Ahora, toda la atención está puesta en conocer quién será su próximo rival en el inicio de la fase eliminatoria.

De acuerdo con el formato del torneo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, una zona que llega abierta a la última fecha y que tiene como protagonistas a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Hasta el momento, Uruguay ocupa el segundo puesto y aparece como el adversario más probable para la Albiceleste. Sin embargo, los resultados de la última jornada podrían modificar por completo el panorama y abrir la puerta a otros cruces.

España lidera actualmente el Grupo H con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde suman dos unidades cada uno. Arabia Saudita cierra la tabla con un punto, aunque todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificación.

La definición llegará con los encuentros España-Uruguay y Cabo Verde-Arabia Saudita. De esos resultados surgirá el equipo que ocupará el segundo lugar y que deberá enfrentar a la Selección argentina en la siguiente ronda.

El partido de 16avos de final ya tiene fecha y sede confirmadas. Argentina jugará el 3 de julio en Miami, aunque todavía espera conocer el nombre de su adversario.

Mientras tanto, el conjunto liderado por Lionel Messi afrontará el último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo y con la expectativa de seguir avanzando en la defensa del título mundial.