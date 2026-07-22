Quiénes cobran este jueves 23 de julio según el cronograma de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el cronograma de pagos correspondiente al jueves 23 de julio, jornada en la que comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Además, continuará el calendario de la Asignación por Embarazo y de la Prestación por Desempleo.

Todas las prestaciones incluidas en este cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,15%, vigente para este período.

Quiénes cobran este jueves

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Titulares con DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

Titulares con DNI finalizados en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con DNI terminados en 2 y 3.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el medio de pago a través de distintas vías habilitadas por ANSES:

Ingresando al sitio web oficial, en la sección Calendario de pagos.

Desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deben ingresar a Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro.

Mediante la aplicación Mi ANSES, accediendo con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, ingresar a Mis datos y seleccionar Mis fechas de cobro.

A través del servicio de Atención Virtual, donde se puede consultar la opción Cuándo y dónde cobro.

ANSES recordó la importancia de verificar siempre la información por los canales oficiales para conocer la fecha exacta de pago y evitar inconvenientes al momento de cobrar la prestación correspondiente.