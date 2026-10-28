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Quiénes cobran este jueves 29 de octubre según el cronograma de Anses
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves 29 de octubre finalizarán los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. El cronograma alcanza a los titulares con documentos terminados en 8 y 9, quienes recibirán sus haberes con el aumento por movilidad del 1,66%.
Quiénes cobran este jueves
De acuerdo con el calendario oficial, la jornada estará destinada a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos DNI finalizan en 8 y 9. Con estos pagos, ANSES completará el cronograma correspondiente a este grupo de beneficiarios.
El organismo recordó que los titulares pueden verificar cuándo y dónde cobran mediante sus canales oficiales, sin necesidad de trasladarse a una oficina.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro
Los beneficiarios pueden ingresar al sitio web de ANSES y seleccionar la opción “Calendario de pagos” para consultar el cronograma. También pueden acceder a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresar a “Cobros” y elegir “Consultar fecha y medio de cobro”.
Otra alternativa es utilizar la aplicación mi ANSES, entrar con los datos personales y dirigirse a “Mis datos”, en la opción “Mis fechas de cobro”. De esta manera, pueden revisar la información desde el celular.
Consulta a través de Atención Virtual
ANSES también dispone de la modalidad Atención Virtual para consultar la fecha y el lugar de cobro. Para hacerlo, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Iniciar atención”, luego “Consultas rápidas” y finalmente “Cuándo y dónde cobro”.