Quiénes eran Gaspi y Lucas Vignale, los argentinos que murieron en Brasil

La tragedia ocurrida este domingo en Río de Janeiro conmocionó a miles de seguidores en Argentina. Entre las seis víctimas fatales del choque entre dos helicópteros se encontraban Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale, dos jóvenes que mantenían una estrecha amistad y compartían proyectos profesionales.

Gaspi, de 23 años, se convirtió en uno de los creadores de contenido más reconocidos de las redes sociales argentinas. Su popularidad creció gracias a videos grabados en la vía pública, donde sorprendía a desconocidos con un estilo propio marcado por su característico saludo “buenass” y un humor espontáneo que logró conectar con millones de usuarios.

Gaspi alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a sus videos callejeros y su característico saludo "buenass".

Detrás del personaje que mostraba en las plataformas digitales estaba Gaspar Prim Díaz, quien en distintas oportunidades explicó que Gaspi era una versión amplificada de su personalidad. Según contaba, ese personaje le permitió llegar a una gran audiencia y compartir experiencias personales desde una mirada entretenida y cercana.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Seguidores y usuarios recordaron los momentos que compartieron a través de sus videos y destacaron el impacto que tuvo en la comunidad digital durante los últimos años.

Junto a él viajaba Lucas Vignale, productor audiovisual que formaba parte de su círculo más cercano. Antes de dedicarse al mundo de la producción de contenidos, había tenido un paso por el rugby en las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En sus redes sociales mostraba parte de sus trabajos profesionales y también aspectos de su vida cotidiana.

Las últimas publicaciones de Lucas en Instagram.

La relación entre ambos quedó reflejada en numerosas publicaciones. Vignale acompañó a Gaspi en distintos proyectos y viajes, además de manifestar públicamente su apoyo en momentos importantes de su carrera. Tras la participación del youtuber en la Velada del Año 2025, había compartido un mensaje en el que destacaba la experiencia vivida juntos y el valor de acompañarse mutuamente.

Horas antes del accidente, Lucas había publicado imágenes de su estadía en Río de Janeiro. Entre ellas aparecía una fotografía del Cristo Redentor cubierto por la niebla y otra de Gaspi descansando frente al mar en una terraza con vista a la costa carioca.

Según informaron las autoridades brasileñas, el siniestro ocurrió a las 8:59 de la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Los equipos de emergencia encontraron cinco cuerpos en una de las aeronaves y posteriormente localizaron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del lugar del impacto.

Además de los dos argentinos, entre los fallecidos se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba en Latinoamérica por compromisos artísticos. Las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades brasileñas.